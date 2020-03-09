Başkan Cemil Şahin; “Kutsal bir meslek can çekişiyor”

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahini “Ülkemizde toplum, gıda, çevre ve hayvan sağlığı için gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla kelleleri koltukta görevlerini icra eden veteriner hekimler artık maalesef büyük bir çıkmaz içerisine girmiştir” dedi.

Veteriner hekimlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Oda Başkanı Cemil Şahin, “Devletin hiçbir kurumundan destek göremediğimiz gibi, artan resmi prosedürler, tahsil edilemeyen alacaklar, acımasızca yükselen girdi maliyetleri veteriner hekimlerimizi büyük bir psikolojik yıkıma sürüklemektedir. Ülkemizde en çok intihar vakalarının yaşandığı meslek grubu haline geldik. Gencecik, pırlanta gibi, gençliğinin baharında veteriner hekimlerimizi defnederken toprak dahi utanıyor. Gelinlik, damatlık giydiremeden, kefene sarmanın acısı dayanılabilir gibi değil. Yoğun çalışma şartlarımız, ekonomik durumumuzun günden güne çıkmaza girmesi nedeniyle yuvalarımız dağılıyor, boşanma oranının en yüksek olduğu meslek gruplarından biri haline geliyoruz. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlere sağlık götürebilmek için yollarda trafik kazalarında can veriyoruz, mezbahalarda sağlıklı gıda için bıçaklı satırlı saldırılara maruz kalıyoruz, zoonoz hastalıklara yakalanıp hastane köşelerinde günlerce yoğun bakım altında destek ünitelerine bağlı yaşıyoruz, ekonomik döngümüzü sağlayamadığımız için boynumuzda iple can veriyoruz. Maddi olarak biraz nefes almak için KOSGEB kredilerine müracaat etmek istiyoruz ancak kodumuzdan dolayı destek alamıyoruz, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza veresiye hesap ile kendimiz kredi sağlarken, biraz soluk almak adına destek görmek adına devlet bankalarına müracaat ediyoruz, bize özel uygun faizli kredi alamıyoruz. Anamızın ak sütü gibi helal olan yıpranma payımız sırtımızı dayamak istediğimiz devletimiz tarafından elimizden alınıyor, herkese veriliyor bize gelince kulaklar tıkanıyor” dedi.