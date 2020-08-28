YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çerçi Karaahmetli’de incelemelerde bulundu

Başkan Çerçi Karaahmetli’de incelemelerde bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 28.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karaahmetli Mahallesinde tarihi cami ve pazaryeri alanlarının bulunduğu bölgede Aigai Antik Kazı Başkanlığı ve teknik heyetlerle incelemelerde bulundu.
Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda yer alan ve tarihi ilk Türk yerleşim alanlarından olan Karaahmetli Mahallesi’nde Türk boylarının Cuma günleri namaz kılma ve toplanma alanı olan bölgede yenileme çalışmaları yaparak turizme kazandırmak istiyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bölgede incelemelerde bulunurken; Başkan Çerçi’ye Aigai Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, daire müdürleri, başkan danışmanları, teknik heyet, Karaahmetli Mahalle Muhtarı İsmail Gençay ve mahalle sakinleri eşlik etti.
İlçeye yeni bir cazibe merkezi kazandırmak istediklerini belirten Başkan Çerçi, burada yaptığı açıklamada, “Karaahmetli mahallemizdeyiz. Burası tarihi bir değere sahip bölge. Geçmişte bu bölgede günlük hayatlarını idame ettiren Türk boylarının Cuma namazlarını kıldıkları bir camimiz var. Bu cami şu an yıkıntı halde. Caminin yanında aynı zamanda pazar ihtiyaçlarını giderdikleri ve çeşitli oyunların oynandığı adeta bir panayır alanı da olan bir bölge var. Bu bölgede yenileme çalışmaları yaparak ilçemize yeni bir cazibe merkezi kazandırmak istiyoruz” dedi.
Tarihi camide ve bölgede incelemelerde bulunan teknik heyet de alanda tescil çalışmalarının gerçekleştirilerek kazı faaliyetlerinde bulunulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Başkan Yavaş İnci Anne’nin çağrısına kulak verdi
Başkan Yavaş İnci Anne’nin çağrısına kulak verdi

Manisa Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:54
Yatsı
21:16

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Hisar Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gördes’te yeni seraların montajı başladı
Gördes’te yeni seraların montajı başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bir ağaç 50 keçiye gölge oldu
Bir ağaç 50 keçiye gölge oldu
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.