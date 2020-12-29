Başkan Çerçioğlu’na Arslan’dan teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun esnafa destek çağrısı yankı buldu. Çerçioğlu’nun çağrısı esnafın yüzünü güldürürken, Nazilli Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Mahmut Arslan, başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa pandemi sürecinin başından bugüne çeşitli desteklerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, son olarak Aydınlı vatandaşlara, öğle ve akşam yemeklerini kafe ve lokantalardan sipariş vererek, esnaflara destek olma çağrısında bulundu. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla binlerce işyerine ücretsiz dezenfekte hizmeti veren ve kuru gıda dağıtımında bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulayarak esnafı yalnız bırakmadı. Esnaflar yapılan desteklerden memnun olduklarını ifade ederken, Nazilli Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Mahmut Arslan, başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çerçioğlu’nun çağrısının zor durumda olan lokantacı esnafına katkı sağlayacağını söyleyen Nazilli Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Mahmut Arslan, “Pandemi sürecinin başından bu yana esnafımızdan desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim. Özlem hanım daha önce de Nazilli’de bulunan çeşitli meslek dallarındaki esnaflara kuru gıda dağıtımı ile maske ve hijyen kiti desteğinde bulunmuştu. Bugün de tedbirler kapsamında sadece paket sipariş ve gel-al servisinde hizmet veren lokanta ve kafeterya esnafımıza yaptığı çağrı, esnafımız için moral kaynağı olmuştur” diye konuştu.



