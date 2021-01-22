YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çetin Akın arazi yollarını inceledi

Başkan Çetin Akın arazi yollarını inceledi

22.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, asfaltlama çalışmasının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.Başkan Çetin Akın, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer ve Çiftçi Koruma Başkanı Ünal Şimşek ile birlikte Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama çalışması gerçekleştireceği arazi yollarında incelemeler yaptı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, asfaltlama çalışmasının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.
Başkan Çetin Akın, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer ve Çiftçi Koruma Başkanı Ünal Şimşek ile birlikte Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama çalışması gerçekleştireceği arazi yollarında incelemeler yaptı. Başkan Çetin Akın, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer’den çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı.
Başkan Akın incelemeleri sırasında ayrıca arazi sahipleriyle de bir araya gelerek, ekipler tarafından yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Arazi yollarındaki incelemeleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, “Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol, İmar ve Şehircilik Müdürümüz Mustafa Biçer, Çiftçi Koruma Başkanımız Ünal Şimşek ile birlikte asfaltlama çalışması yapacağımız alanlarda incelemelerde bulunduk. Müdürlerimizden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. Asfaltlama yapacağımız alanlardaki arazi sahipleriyle de bir araya gelerek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Turgutlumuz için var gücümüzle çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:27
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Gözde Eczanesi
Merkez
Manisa Sağlık Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Manisa Büyükşehir’den ilçelerdeki eğitim birimlerine ziyaret

Manisa Büyükşehir’den ilçelerdeki eğitim birimlerine ziyaret

Manisa’da cuma hutbesi işaret dili ile sosyal medyadan canlı yayınlandı

Manisa’da cuma hutbesi işaret dili ile sosyal medyadan canlı yayınlandı

Genç Fenerbahçelilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Genç Fenerbahçelilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

Kaymakam Yıldırım’dan kan bağışına destek

Kaymakam Yıldırım’dan kan bağışına destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.