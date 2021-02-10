Başkan Çetin: "Bu ilçede kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul, ilçe sokaklarını karış karış dolaşarak vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor.

Korona virüs nedeniyle zor günlerden geçildiği bu dönemde Başkan Çetin, pandemi kurallarını da göz önünde bulundurarak vatandaşların talep ve beklentilerini dinliyor. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların sıkıntılarını dinleyen Ertuğrul Çetin, göreve geldiği günden beri yönetimi ile birlikte mutlu bir Pursaklar için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada ve ülkede etkisini gösteren korona virüsün vatandaşları ve esnafları olumsuz etkilediğini belirten Çetin,"Pursaklar’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek. İlçe halkımızın yüzü hep gülecek. Hayata geçireceğimiz bütün projelerimizin merkezinde insan var. Hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşlerle şekillendirdiğimiz projelerimizi ilçe halkının yararına olacak şekilde hayata geçiriyoruz. Hep birlikte ortak akılla ve insanı merkeze koyan bir yönetim anlayışı ile Pursaklar’ı mutlu insanların kenti haline getireceğiz" dedi.

