Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Asım Gündüz Caddesi’nde trafik eski haline dönmeli, esnaf da bu şekilde istiyor" dedi.

Asım Gündüz Caddesi’nde trafiğin halen Ulu Cami’den Zafer Meydanı istikametine aktığını belirten Ceyhun, "Asım Gündüz trafiğinin eski halinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ulu Cami’ye gitme konusunda o zaman öyle bir fikir birliğine varmıştık ters dönmesi konusunda, esnaftan da şu anda gezimler sırasında duyduğum kadarıyla söylüyorum, esnaf sıkıntılı durumda ve Ulu Cami’ye ulaşım acayip zor. Ben kendi fikrim olarak söylüyorum. Tekrar Asım Gündüz’deki trafiğin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Trafik akışı Zafer Meydanı’ndan Ulu Cami istikametine olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

