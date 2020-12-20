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Başkan Ceyhun, Hisarcık’taki yatırımları yerinde inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Tesisleri ve Esire Termal Turizm Merkezindeki 24 apart daire inşaatında incelemelerde bulundu.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan Yardımcılarımız Osman Zeybek, Muhterem Kılıç, Kemal Kırbıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Kılıç ile beraber Esire Termal Kaplıcalarımızda inşaatı devam eden 24 apartımızı inceleyerek önümüzdeki yıllarda kaplıcamıza yapacak olduğumuz yatırımlar ile ilgili İl Başkanımızın da desteklerini istedik.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Tesisleri ve Esire Termal Turizm Merkezindeki 24 apart daire inşaatında incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan Yardımcılarımız Osman Zeybek, Muhterem Kılıç, Kemal Kırbıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Kılıç ile beraber Esire Termal Kaplıcalarımızda inşaatı devam eden 24 apartımızı inceleyerek önümüzdeki yıllarda kaplıcamıza yapacak olduğumuz yatırımlar ile ilgili İl Başkanımızın da desteklerini istedik. Ayrıca projelerimiz halkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu arada İnşaatı 40 gün içinde tamamlanıp ilçemizin hizmetine sunulacak olan Atık Su Arıtma Tesisini de ziyaret ederek yüklenici firma çalışanlarından tesisimizin kurulumu, arıtma sistemleri hakkında bilgiler aldık. İl Başkanımıza ve yardımcılarımıza ilçemize yapmış oldukları ziyaretten ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Sebahattin Ceyhun, araç trafiğine yeni açılan Hisarcık-Simav karayolunda da incelemelerde bulundu.

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