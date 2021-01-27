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Başkan Ceyhun: "Yoncalı’ya dev spor kompleksi kazandırıyoruz"

27.01.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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Başkan Ceyhun: "Yoncalı’ya dev spor kompleksi kazandırıyoruz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, şifalı suları ile ünlü Yoncalı Kaplıcaları Bölgesi’ne dev spor kompleksi yapılacağı müjdesini verdi.10 ay gibi kısa sürede tamamlanacak kompleks ile, Yoncalı’nın futbol kulüplerine kamp için ev sahipliği yapacağını söyleyen Ceyhun, ”Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan tesislerin tamamlandığında hem ilimizdeki kulüplere hem de ülkemizdeki spor kulüplerine hizmet edecektir.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, şifalı suları ile ünlü Yoncalı Kaplıcaları Bölgesi’ne dev spor kompleksi yapılacağı müjdesini verdi.
10 ay gibi kısa sürede tamamlanacak kompleks ile, Yoncalı’nın futbol kulüplerine kamp için ev sahipliği yapacağını söyleyen Ceyhun, ”Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan tesislerin tamamlandığında hem ilimizdeki kulüplere hem de ülkemizdeki spor kulüplerine hizmet edecektir. Şifalı sularıyla ünlü Yoncalı Mahallemiz, resmi müsabakalar ve kulüp kampları için hazır hale getiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce Yoncalı Mahallesi’nde, 1 adet doğal çim saha, 2 adet doğal çim antrenman sahası, bin kişilik tribün, 4’lü soyunma odası ihalesi yapılmıştır. 10 ay içerisinde tamamlanacak proje ile Yoncalı Mahallemizi takımların kamp merkezi olarak tercih edeceği bir konuma getireceğiz. Kütahya’mıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Ceyhun:

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