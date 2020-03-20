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Başkan Ceyhun’dan Miraç Kandili mesajı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Ceyhun, Miraç’ın, Peygamberimiz Hz.

Başkan Ceyhun’dan Miraç Kandili mesajı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ceyhun, Miraç’ın, Peygamberimiz Hz. Muhammet’in (SAV) şahsında, insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olduğunu belirterek, Miraç Kandili’nin asırlardır coşkuyla kutlandığını ifade etti.
Başkan Ceyhun, "Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan ’Miraç Kandili’ni kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammet (SAV) şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkunu simgeleyen bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır.Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir, hem maddi hem manevi alanda yükselmek çalışmak ve ilerlemekte. Miraç ilimde, ahlakta, sanatta, hukukta, iktisatta, medeni olmada kısacası insanlığa faydalı her alanda başarılı olmaktır. Miraç kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, cimrilikten cömertliğe nefretten sevgiye, dağınıklıktan birliğe, ulaşmayı başarmaktır.Bu mübarek gecede yüce dinimiz İslam’ın ’yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ prensibini hatırlayıp gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoş görü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Tüm hemşehrilerimin Mübarek Miraç Kandili’ni tebrik eder, şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederiz" ifadelerini kullandı.

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