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Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla video konferansla görüştü

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, korona virüsle mücadele kapsamında belediyenin yaptığı çalışmaları video konferansla anlatmaya devam ediyor.Meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanlarından sonra Çayırova’da faaliyet gösteren il dernek başkanlarıyla da video konferansla görüşen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin virüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla video konferansla görüştü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, korona virüsle mücadele kapsamında belediyenin yaptığı çalışmaları video konferansla anlatmaya devam ediyor.
Meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanlarından sonra Çayırova’da faaliyet gösteren il dernek başkanlarıyla da video konferansla görüşen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin virüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Süreci başından beri yakından takip etiklerini, tedbirleri hassas ve titiz bir şekilde yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, dezenfekte, denetim ve vefa destek grubu ekipleriyle gece gündüz demeden salgınla mücadelenin devam ettiğini kaydetti. Çayırova’yı cadde cadde , sokak sokak yıkadıklarını ve açık hava dezenfektesi yaptıklarını anlatan Çiftçi, esnafları belirli bir plan dahilinde ve toplumsal alanları her gün dezenfekte ettiklerini, maske kolonya, ıslak mendil dağıttıklarını, gıda yardımında bulunduklarını ifade etti. Başkan Çiftçi, vatandaşlarımızın sağlını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için canla başla çalıştıklarını, bu süreçte halkımızın en çok çok ihtiyaç duyduğu maskeyi belediye olarak ürettiklerini ve en kısa sürede kapı kapı gezerek ilçe halkına dağıtacaklarını kaydetti.
Dernek başkanlarını tek tek söz veren, görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Çiftçi, katılımlarından dolayı teşekkür ettiği dernek başkanlarına zaman zaman bir araya gelmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla video konferansla görüştü

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