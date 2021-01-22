YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Çiğdem, belediye personeliyle buluştu

Başkan Çiğdem, belediye personeliyle buluştu

22.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Çiğdem, belediye personeliyle buluştu

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Belediyesi bünyesinde işçi olarak mesai yapan çalışanlarla düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi.Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş ile birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda toplu iş sözleşmesi öncesinde işçi personelle sohbet eden ve çeşitli konularda istişarelerde bulunan Başkan Çiğdem, "Biz büyük bir aileyiz.

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Belediyesi bünyesinde işçi olarak mesai yapan çalışanlarla düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi.
Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş ile birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda toplu iş sözleşmesi öncesinde işçi personelle sohbet eden ve çeşitli konularda istişarelerde bulunan Başkan Çiğdem, "Biz büyük bir aileyiz. Bu anlamda, hem belediyemize, hem de ilçemize bugüne kadar verdiğiniz hizmet ve katkılardan, gayretli ve özverili çalışmalardan dolayı hepinize ilçem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
Toplantıda, personelin talep ve sorunları da dinlenirken, geleceğe yönelik alternatif görüşler de değerlendirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:54
Öğle
13:07
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Aydın Eczanesi
Karatay
Yıldırım Eczanesi
Karatay
Asiye Eczanesi
Selcuklu
Asya Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Özmen Eczanesi
Selcuklu
Palmiye Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Başkan Altay: "Okul koridorlarında cıvıl cıvıl sesleri duymayı özledik"

Başkan Altay: "Okul koridorlarında cıvıl cıvıl sesleri duymayı özledik"

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yerli cistuslu pastil üretti

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yerli cistuslu pastil üretti

Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Konyalı hayvansever, boz çoban köpeği "Hükümdar"a gözü gibi bakıyor

Konyalı hayvansever, boz çoban köpeği "Hükümdar"a gözü gibi bakıyor

Konyalı hayvansever, boz çoban köpeği "Hükümdar"a gözü gibi bakıyor

Konyalı hayvansever, boz çoban köpeği "Hükümdar"a gözü gibi bakıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.