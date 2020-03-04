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Başkan Çiğdem, mahalle muhtarları ve azalarıyla buluştu

KONYA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde,muhtarlar ve azaların katılımıyla 2020 yılı yatırım koordinasyon toplantıları düzenlendi.Hüyük Belediyesinde İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in başkanlığında ilçeye bağlı 23 mahalle muhtarı ve azalarının da ayrı ayrı katıldığı toplantılarda ilçe merkezi ve dış mahallelerde acil çözülmesi gereken sorunlar ele alınarak çözüme kavuşturulması noktasında planlamaları yapıldı.Toplantılarda konuşan Başkan Çiğdem, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve yapılması gerekenleri masaya yatırmak amacıyla Belediye bürokratlarının da yer aldığı toplantılarda mahalle muhtarları ve azalarıyla ayrı ayrı bir araya geldiklerini anlatarak, "2020 yılı başı itibariyle birçok mahallemizin talep ve ihtiyaçları belirlenmiş ve çalışma başlatılmıştı.

Başkan Çiğdem, mahalle muhtarları ve azalarıyla buluştu

Konya’nın Hüyük ilçesinde,muhtarlar ve azaların katılımıyla 2020 yılı yatırım koordinasyon toplantıları düzenlendi.
Hüyük Belediyesinde İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in başkanlığında ilçeye bağlı 23 mahalle muhtarı ve azalarının da ayrı ayrı katıldığı toplantılarda ilçe merkezi ve dış mahallelerde acil çözülmesi gereken sorunlar ele alınarak çözüme kavuşturulması noktasında planlamaları yapıldı.
Toplantılarda konuşan Başkan Çiğdem, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve yapılması gerekenleri masaya yatırmak amacıyla Belediye bürokratlarının da yer aldığı toplantılarda mahalle muhtarları ve azalarıyla ayrı ayrı bir araya geldiklerini anlatarak, "2020 yılı başı itibariyle birçok mahallemizin talep ve ihtiyaçları belirlenmiş ve çalışma başlatılmıştı. Şimdi ise mahallelerimizde yaşayan sizlerle birlikte sorunları masaya yatırıyoruz ve bunların deyim yerindeyse röntgenini çekiyoruz. Belediye imkanları ve projelerimizle çözebileceğimiz işleri ilgili birimlere talimatlarımızı vererek çözüme kavuşturacağız. Gücümüzü aşan büyük çapta sorunları ise zaman kaybetmeden Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili bakanlıklara sevkini gerçekleştirerek çözümü konusunda takiplerimizi yapacağız. Bizler bu bölgede doğduk. Buralarda koşullar ve imkanlar ne olursa olsun hep daha iyiye, daha güzele gitmek için gece gündüz çalışarak mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Tüm belediye personellerim 23 mahalle muhtarımızla birlikte çok iyi bir ekip çalışması yaparak, Hadimi Hazretlerinin ’Kamil odur ki; koya her yerde bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser’ sözünde de ifade ettiği gibi görev sürelerimiz tamamlandığında ardımızda güzel eserler bırakmayı istiyoruz" dedi.

Başkan Çiğdem, mahalle muhtarları ve azalarıyla buluştu

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Çumra Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
Esentepe Eczanesi
Selcuklu
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Nurcan Eczanesi
Selcuklu
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