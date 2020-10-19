YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

KONYA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Hüyük ilçesinde, Muhtarlar Günü sebebiyle tören düzenlendi.

Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Hüyük ilçesinde, Muhtarlar Günü sebebiyle tören düzenlendi. Anıt alanındaki törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan yaptı. Törene, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsa Savan, kurum amirleri, mahalle muhtarları katıldı.
Törenin ardından Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede görev yapan mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Tolca Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda, Başkan Çiğdem muhtarlık müessesesinin önemine dikkat çekti. Tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayan Çiğdem, "Her daim halkımızın hizmetinde olan, ilçemize, mahallelerimize omuz omuza hizmet götürmek için birlikte mesai yaptığımız muhtarlarımız, her zaman olduğu gibi yaşadığımız pandemi sürecinde de, halkımızın her türlü sorununun çözümünde de yanı başında olmaya devam etmiştir. Mahalli idarelerimizin temel taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.
Çiğdem, programın sonunda mahalle muhtarlarına günün anısına kendi isimlerinin yazılı olduğu birer ajanda ve not defteri hediye etti.

Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Başkan Arslan muhtarları unutmadı
Başkan Arslan muhtarları unutmadı
Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu

Konya Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
12:40
İkindi
15:45
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Alperen Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
AK Parti Konya’da Sarayönü İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Konya’da Sarayönü İlçe Kongresi yapıldı
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.