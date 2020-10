Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hüyük ilçesinde, Muhtarlar Günü sebebiyle tören düzenlendi. Anıt alanındaki törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan yaptı. Törene, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsa Savan, kurum amirleri, mahalle muhtarları katıldı.

Törenin ardından Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede görev yapan mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Tolca Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda, Başkan Çiğdem muhtarlık müessesesinin önemine dikkat çekti. Tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayan Çiğdem, "Her daim halkımızın hizmetinde olan, ilçemize, mahallelerimize omuz omuza hizmet götürmek için birlikte mesai yaptığımız muhtarlarımız, her zaman olduğu gibi yaşadığımız pandemi sürecinde de, halkımızın her türlü sorununun çözümünde de yanı başında olmaya devam etmiştir. Mahalli idarelerimizin temel taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Çiğdem, programın sonunda mahalle muhtarlarına günün anısına kendi isimlerinin yazılı olduğu birer ajanda ve not defteri hediye etti.