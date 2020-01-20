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  4. Başkan Çınar, başarılı sporcuları tebrik etti

Başkan Çınar, başarılı sporcuları tebrik etti

MALATYA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 bin 500’e yakın sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kıck-Boks Şampiyonasına üç sporcu ile katılıp bir altın, iki gümüş madalya kazanan Yeşilyurt Belediyesi Kıck-Boks Takımı sporcularını makamında ağırlayarak, elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.Antalya’da 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Açık Kıck-Boks Şampiyonasına üç sporcu ile katılan Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı, üçte üç yaparak başarılı döndü.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 bin 500’e yakın sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kıck-Boks Şampiyonasına üç sporcu ile katılıp bir altın, iki gümüş madalya kazanan Yeşilyurt Belediyesi Kıck-Boks Takımı sporcularını makamında ağırlayarak, elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.
Antalya’da 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Açık Kıck-Boks Şampiyonasına üç sporcu ile katılan Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı, üçte üç yaparak başarılı döndü. Türkiye Şampiyonasında rakipleri karşısında başarılı maçlar çıkartan Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı sporcularından Yakup Yiğit, 94 kiloda pointfighting branşında Türkiye Şampiyonu olurken, artı 94 kiloda Buluthan Özsürer pointfighting branşında Türkiye ikincisi, Mehmet Fırat ise 57 kiloda lıghtcontact branşında Türkiye ikincisi oldu. 3 bin 500 sporcu arasından 3’te 3 yaparak büyük bir başarının altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı sporcularını makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilçemizi ve kentimizi başarıyla temsil ederek güzel sonuçların altına imza atıp, göğsümüzü kabartan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 3 bin 500’e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonaya katılan üç sporcumuzun da madalya alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Ekim ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için oluşturulacak Milli Takım için büyük bir mesafe kat eden, milli formayı yeniden giyme gururunu yaşamak adına büyük bir fedakarlık ve özveri gösteren sporcularımızın en iyi şartlarda şampiyonalara hazırlanmaları için imkanlarımızı seferber ettik. Oldukça nezih ve modern alanlara sahip Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizde antrenmanlarını yapan sporcularımızın elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi’nden Milli Takıma sporcu gönderme gururunu yaşamak için de üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde de örneklik teşkil edecek hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü kurduktan sonra yaptığımız yatırımların karşılığını bu denli başarılarla almak bizi ayrıca sevindirmektedir. Göğsümüzü kabartan başarılarda emeği geçen herkesi şahsım ve hemşehrilerim adına kutlarım" diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı olarak Antalya’dan büyük başarılarla döndüklerini ifade eden Kick-Boks Türkiye Şampiyonu Yakup Yiğit de, "Öncelikle bizlere her türlü şart ve imkânı sunan, her zaman destekçimiz olan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunarım. Antalya’da gerçekleşen ve farklı kentlerden gelen 3 bin 500’e yakın sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası gerçekten büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bizler elimizden gelen gayreti gösterip üçte üç yaparak bir altın, iki gümüş madalya alarak büyük bir başarının altına imza attık. Bizim hedefimiz Ekim ayında düzenlenecek olan Kick-Boks Avrupa Şampiyonası için oluşturulacak Milli Takım formasını yeniden giymektir. Milli formayı yeniden giymek için sabırsızlanıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi sporcuları olarak bu gururu kentimize ve ilçemize yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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