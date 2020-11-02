Başkan Çınar, esnafla istişare etti

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçe sınırlarımızda ticari faaliyetlerine devam eden Galericiler Sitelerimizin en büyük sıkıntısı olan ruhsat problemini esnaflarımızla aramızdaki güzel diyalog ve iletişim sayesinde büyük oranda çözüme kavuşturduk” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ile birlikte Özsan ve Yeni Sanayi Sitesi ile Esnaf Odaları Başkanlarıyla ‘İstişare ve Değerlendirme’ toplantısında bir araya gelip, kent ve ülke ekonomisinin daha güzel bir seviyeye ulaşması adına fikir alış verişinde bulundu. Pandemi salgını ve yaşanan doğal afetlerden dolayı Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

“Ruhsat problemini giderdik”

Yeşilyurt’un iki farklı bölgesinde bulunan Galericiler Sitelerindeki ruhsat problemlerini gidermek adına yaptıkları çalışmalardan güzel sonuçlar aldıklarını ifade eden Çınar, “Esnaflarımız, insanlarımızın ve toplumsal hayatımızın vazgeçilmez, en önemli parçasıdır. Esnaflarımızın daha rahat ve huzurlu alanlarda iş yapmasını sağlayacak her türlü organizasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında hem belediye kapılarımız hem de gönül dünyalarımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Galericiler Sitemizle ilgili çok ciddi ruhsatla ilgili sorunlar vardı, yaptığımız çalışmalar neticesinde yüzde 90 civarında bu sorunu çözdük, kalan sıkıntıları da kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımıza destek veren Galericiler Sitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Yakınca’da ki Galericiler Sitemizde bu sorunun yüzde 95 civarında çözdü. Çözüm bekleyen dosyalar üzerinde çok yoğun çalışıyoruz, esnaflarımızla sürekli istişare ediyoruz. Tabii ki o günkü şartlar, ekonomik durumlar, belediyenin ve esnafların durumu gibi sıkıntıları bizler artık geride bıraktık. İnşallah esnaflarımızın hem ruhsat hem de diğer taleplerini planlı ve özverili çalışarak çözüme kavuşturma noktasında samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Benim babam ben daha doğmadan Eski Malatya’da esnaflığa başladı, farklı alanlarda iş yeri var, yanında yüzlerce insan çalışıyor, esnaf bir aileden geliyorum. Esnaflarımız çok doğal olarak işlerini büyütmek, sistemlerini ve ticari potansiyellerini geliştirmek için belli bir düzenleri ve sistemleri olmalıdır. Bu sistemlerin doğru bir güzergahta ilerlemesinin teminatı da belediyelerdir. Esnaf bir aileden gelen birisi olarak sizin talep ve isteklerinizi yerine getirmek adına gereken hassasiyeti ve duyarlılığı gösterdiğimi bilmenizi isterim. Hep birlikte çalışarak kentimizin ve ilçemizin ticari hareketliliğini artırmalıyız” diye konuştu.