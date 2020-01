Başkan Çınar: Gençlerin proje, fikir ve önerilerine ihtiyacımız var

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Gelecek Sizindir ‘ sloganıyla başlattığı ‘Merhaba Gençler’ projesi kapsamında ziyaret ettiği Turgut Özal Anadolu Lisesinde öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Başkan Çınar, bilgi ve eğitimin gelişen toplumların temelini oluşturduğunu ifade ederken, gençlerin proje, fikir ve önerilerine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Turgut Özal Anadolu Lisesi konferans salonunda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunup, okumanın, araştırmanın ve farklı alanlarda bilgi edinmenin toplumlar, kentler ve insanlar üzerindeki etkilerinden bahsetti. Kitap okuyan, araştıran ve kendini her alanda geliştiren gençlere ihtiyaç duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 320 bine ulaşan nüfusuyla 30 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt’umuzu kalkındırmak, büyütmek ve geliştirmek adına bizler her alanda çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Bizim olmaz olmazımız gençlerimizdir. Özellikle gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri, kitap okumaları, sportif faaliyetlere katılımları ve kendilerini geliştirmeleri için sosyal, sportif ve kültürel alanlarda çok ciddi hizmetlerde bulunuyoruz. Eğitime çok büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye genelinde yaygınlaşan Millet Kıraathanelerini, Malatya’da ilk kez hizmete sunan bir yerel yönetim olarak, Yeşilyurt’umuzun farklı noktalarında altı adet Millet Kıraathanesi açarak bu alanda ismimizden söz ettirdik. Yedinci Millet Kıraathanemizi ise Kiltepe mahallesinde inşallah hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetlerini anlattı

Eğitim ve kültürel belediyecilikte sadece bölgede değil ülke çapında tanınan ve bilinen bir ilçe olduklarına dikkat çeken Başkan Çınar, “Çünkü bizler eğitime ve gençlerimizin yetişmelerine çok büyük önem veriyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde faaliyetlerine devam eden Kültür ve Sanat Merkezlerimiz ve Bilgi Evimizde her yaştan vatandaşımızın faydalandığı kitap okuma ve ders çalışma bölümleri açtık. Üniversite öğrencilerimize ek dersler veriyoruz, merkezlerimizde çalıştay ve panel gibi kültürel etkinliklerin düzenleneceği alanlar oluşturduk. Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda trafik kurallarını öğretirken, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde olası bir deprem anında yapılması gerekenleri bilimsel olarak halkımıza anlatıyoruz.2004 yılında kapatılan Gedik Cezaevini düzenleme ve yenileme hizmetlerinden sonra Kültür Merkezine dönüşümünü sağladık ve burası bölgemizin kültürel hayatına büyük bir farklılık kazandırdı. 31 Mart Mahalle İdareler Seçimlerinden hemen sonra ilk olarak ilçemizde ki sportif gelişmeleri daha planlı ve düzenli bir şekilde uygulamak adına Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Gençlerimize yönelik 12 farklı alanda spor kursu açtık. Geleceğin mesleği olarak gösterilen robotik kodlama ve inovasyon alanında etkin olabilmek adına AR-GE Müdürlüğümüzü kurduk. Yakınca mahallemize bölgemizde örneği olmayan bir ‘Spor Adası’ inşa edeceğiz, projesini hazırladık, yakın bir zamanda temelini atmayı planlıyoruz. Bu hizmetlerimizin tek gayesi var o da; gençlerimizi geleceğe en doğru, en güzel ve en kaliteli şekilde hazırlamaktır. Bilgi her şeyin başıdır, okumayı temel alan toplumların geleceği de aydınlık olur. Tabii ki ilçemizin farklı noktalarında açtığımız gerek kültür merkezlerimiz gerekse de diğer kültürel ve spor etkinliklerimizi anlamlı ve değerli kılacak olan şey; siz değerli gençlerimizin göstereceği ilgidir. İlimizdeki kültürel, sanatsal ve sportif alanlara mutlaka ilgi gösterin, eğitim hayatınızda başarılı olmanız için sosyal yönünüzü mutlaka geliştirmelisiniz lazım. Okulumuza yerleştirdiğimiz televizyondan kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz, hepinizi etkinliklerimize bekliyoruz. Okumaktan ve bilgi edinmekten asla vazgeçmeyin, öncelikle kendi değerinizi bilmesi gerekiyor. İleride hangi mesleği yaparsanız yapın en iyisi ve en güzelini yapmak için şu anda ki okul hayatınızı en güzel şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Tuttuğunu koparan, mücadele etmekten vazgeçmeyen, kararlı bir gençlikle, ülkemizin geleceği daha parlak olacaktır. Kendinize gelecekle ilgili hedef koyun ve o hedefe ulaşmak için şimdiden gayret gösterin ve çalışın. Çalışkanlık, fedakarlık ve özveriyle aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Yeter ki kendinize inanın ve güvenin. Bizimde sizlerin projelerinize, fikirlerinize ve önerilerinize ihtiyacımız var, çünkü biz Yeşilyurt’u sizler ve halkımızla birlikte yönetiyoruz. Turgut Özal Anadolu Lisemizin başarılarını yakından takip ediyoruz, gençlerimizin gözlerindeki parıltı, heyecanları ve gayretleri gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır" dedi.

Çınar, gençlere okumayı tavsiye etti

Başkan Çınar, bir öğrencinin sorduğu soru üzerine ise, "Yüksek İnşaat Mühendisi olarak bu mesleğime devam edebilirdim, belki daha rahat bir hayatım olurdu ancak ben çalışmayı, okumayı ve sürekli kendimi geliştirmeyi seviyorum. Doktoram devam ediyor, hayatımın her anı çalışarak, koşturarak geçti. Rabbim nasip etti, Yeşilyurt Belediye Başkanı oldum, bunun gururunu yaşıyorum. Benim hayat ilkem, çalışmak üzerine kuruludur. Ülkeme, memleketime ve milletimize faydalı işler yapmak için bu görevi yapıyorum. Çalışırken de asla yorulmuyoruz, çünkü biz sizleri ve halkımızı seviyoruz. Sizlere de tavsiyem; okul yıllarınızı verimli geçirin, kendinize, ailenize ve çevrenize faydalı birey olmak sizin elinizdedir. Makamların hepsi gelip geçici, önemli olan gönüllerde yer almak ve faydalı işler yapmaktır. Yarın sizler bu makamlara geleceksiniz, bayrağı size devir edeceğiz. Sizlerin de bu bayrağı daha yukarılara çıkarmak içinde daha fazla okumanız ve araştırmanız gerekecek. Biz sizlerde umutluyuz, gençlerimizi seviyoruz" diye konuştu.

‘Merhaba Gençler’ söyleşi programına, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.