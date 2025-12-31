SPOR

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum'

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Özellikle Süper Lig devleri çalışmalarında vitesi yükseltirken çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum'
Berker İşleyen
Beşiktaş’ta kadro planlaması dışında kalan Mert Günok’un kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli kaleciye gelen teklifleri masaya yatıran Mert için altyapısından yetiştiği Fenerbahçe iddiaları yeniden güç kazandı.

"BİR GÜN DÖNECEĞİM"

Beşiktaş ın yıldızı resti çekti! Fenerbahçe ye gitmek istiyorum 1

36 yaşındaki milli eldiven, 2015 yılında sözleşmesi sona erdiğinde sarı-lacivertli kulübe veda ederken “Bir gün Fenerbahçe’ye döneceğim” sözleriyle hafızalarda yer etmişti.

GALATASARAY'I REDDETMİŞTİ

Beşiktaş ın yıldızı resti çekti! Fenerbahçe ye gitmek istiyorum 2

O dönem Galatasaray’dan gelen teklifi geri çeviren Mert, tercihini Bursaspor’dan yana kullanmış, ardından Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giymişti.

Beşiktaş’ta kadro dışı kalmasının ardından geleceği merak konusu olan tecrübeli kaleci için Fenerbahçe’nin resmi temasa geçtiği ve teklif sunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli camiada bu gelişme “O gün bugün mü?” yorumlarını beraberinde getirirken, Mert Günok’un vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Canlı Skor

