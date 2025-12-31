Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş’ta kadro planlaması dışında kalan Mert Günok’un kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli kaleciye gelen teklifleri masaya yatıran Mert için altyapısından yetiştiği Fenerbahçe iddiaları yeniden güç kazandı.

"BİR GÜN DÖNECEĞİM"

36 yaşındaki milli eldiven, 2015 yılında sözleşmesi sona erdiğinde sarı-lacivertli kulübe veda ederken “Bir gün Fenerbahçe’ye döneceğim” sözleriyle hafızalarda yer etmişti.

GALATASARAY'I REDDETMİŞTİ

O dönem Galatasaray’dan gelen teklifi geri çeviren Mert, tercihini Bursaspor’dan yana kullanmış, ardından Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giymişti.

Beşiktaş’ta kadro dışı kalmasının ardından geleceği merak konusu olan tecrübeli kaleci için Fenerbahçe’nin resmi temasa geçtiği ve teklif sunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli camiada bu gelişme “O gün bugün mü?” yorumlarını beraberinde getirirken, Mert Günok’un vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.