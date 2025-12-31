Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı. Birçok ünlünün ismi soruşturma dosyasına girerken bunlardan biri Yusuf Güney oldu.

İfadeye çağrılan Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti. Bu süreçte telefonunu kapatan ve kendisinden haber alınamayan Güney'in davranışları oldukça konuşulmuştu.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Yusuf Güney'den kan ve saç örneği alınmıştı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde "kokain" tespit edildi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Raporda, Güney'in saçından kokain, metaboliti, benzoilekgonin bulunduğu tespitine yer verildi. Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkardığı ana madde olarak tanımlanıyor. Teknik olarak da "metabolit" deniliyor.