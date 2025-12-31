MAGAZİN

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu 2025 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu. Birçok ünlü isim soruşturma dosyasına girerken bunlardan biri de Yusuf Güney oldu. Geçen günlerde ifadesini veren Güney'den saç ve kan örnekleri alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucu Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı. Birçok ünlünün ismi soruşturma dosyasına girerken bunlardan biri Yusuf Güney oldu.

İfadeye çağrılan Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti. Bu süreçte telefonunu kapatan ve kendisinden haber alınamayan Güney'in davranışları oldukça konuşulmuştu.

Yusuf Güney in uyuşturucu testi pozitif çıktı 1

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Yusuf Güney'den kan ve saç örneği alınmıştı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde "kokain" tespit edildi.

Yusuf Güney in uyuşturucu testi pozitif çıktı 2

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Raporda, Güney'in saçından kokain, metaboliti, benzoilekgonin bulunduğu tespitine yer verildi. Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkardığı ana madde olarak tanımlanıyor. Teknik olarak da "metabolit" deniliyor.

