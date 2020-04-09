YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Başkan Çınar, kuzey çevreyolunun geçtiği bölgelerde incelemelerde bulundu

Başkan Çınar, kuzey çevreyolunun geçtiği bölgelerde incelemelerde bulundu

MALATYA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:31 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Malatya’nın ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yapımına devam edilen kuzey çevreyolu güzergahının çevresinde bulunan bölgeleri modern, nitelikli ve kaliteli yaşam alanlarına dönüştürmek adına çalışmalara hız verdi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer’in yanı sıra Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Birimi yetkilileriyle birlikte kuzey çevreyolunun geçtiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Çınar, kuzey çevreyolunun geçtiği bölgelerde incelemelerde bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Malatya’nın ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yapımına devam edilen kuzey çevreyolu güzergahının çevresinde bulunan bölgeleri modern, nitelikli ve kaliteli yaşam alanlarına dönüştürmek adına çalışmalara hız verdi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer’in yanı sıra Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Birimi yetkilileriyle birlikte kuzey çevreyolunun geçtiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Çınar, inceleme gezisi sonrası yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt’umuzun sınırlarında bulunup Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından rezerv yapı alanı ilan edilen Özal (Cihadiye) mahallemizden geçen kuzey çevre yolu güzergâhının çevresinde bulunan yerleşim alanlarını modern ve kaliteli yapılaşmayla dönüşümünü sağlamak adına çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözülmesinin yanı sıra ve parselasyon yapılarının düzenlenmesi için hazırlıklarımızı belli bir seviyeye getirdik. Bölgemizin sosyal dokusunu güçlendirecek, insanlarımızın refah ve huzur içerisinde yaşayacağı mekânlar, sosyal donatılar, imar yolları, çevre düzenleme ve sosyal yaşam alanlarını içerisine alan projelerimizi hayata geçirmek adına bu bölgede detaylı incelemelerde bulunduk. Bölgemizin ekonomik ve sosyal yaşantısına büyük katkılar sağlayacak olan kuzey çevre yolu projesi, her alanda hızla gelişen ve büyüyen Yeşilyurt’un yakaladığı büyüme grafiğine ciddi kazanımlar sağlayıp, yeni fonksiyonlar katacaktır. Havayolu ile üç ayrı organize sanayi alanımızın da burada olması bölgemizin cazibesini daha da artıracaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta gelişime açık bölgeleri doğru, düzgün ve planlı bir bakış açısıyla geleceğe hazırlamak adına çok ciddi çalışıyoruz. Bu tür gelişime açık, kıymeti yüksek bölgelerimizi kaliteli ve nitelikli yatırımlarla gelecek nesillere emanet etmeyi planlıyoruz. İmar planlarının yanı sıra havadan çekilen görüntülerle birlikte bu bölgemizin her bir noktasını alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere diğer yatırımlarla daha değerli hale getirmek için çok titiz çalışıyoruz. Projelerimizi belli bir seviyeye getirdikten sonra vatandaşlarımızla paylaşacağız ve ilanlarımızı duyuracağız. Alanında uzman ekiplerimizin hazırladığı, bizimde üzerinde özenle durduğumuz projelerimizle bu bölgemize güzel ve nitelikli yaşam alanları kazandırıp, refah ve huzurlu alanlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ekiplerimiz hem bu tür projelerimiz hem de diğer yatırımlarımızın aksamadan devam etmesi için sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar” diye konuştu.

Başkan Çınar, kuzey çevreyolunun geçtiği bölgelerde incelemelerde bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Malatya Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:53
Öğle
12:33
İkindi
16:11
Akşam
19:04
Yatsı
20:24

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Damla Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Turancı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya maske üretiminde lojistik merkez olacak

Malatya maske üretiminde lojistik merkez olacak

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.