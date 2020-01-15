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  4. Başkan Çınar ödül için Paris’e gitti

Başkan Çınar ödül için Paris’e gitti

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi’nin Uluslararası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülüne layık görülmesinden dolayı 16 Ocak Perşembe günü Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül törenine katılmak için Fransa’ya gitti.Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un kültürel miraslarının günümüzden geleceğe taşınması adına Kadim Çırmıhtı bölgesinde startını verdikleri Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesinin dünya genelindeki çok sayıda ki yerel yönetimin projelerinin ele alındığı değerlendirme toplantılarından sonra ödüle layık görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Çınar ödül için Paris’e gitti

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi’nin Uluslararası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülüne layık görülmesinden dolayı 16 Ocak Perşembe günü Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül törenine katılmak için Fransa’ya gitti.
Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un kültürel miraslarının günümüzden geleceğe taşınması adına Kadim Çırmıhtı bölgesinde startını verdikleri Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesinin dünya genelindeki çok sayıda ki yerel yönetimin projelerinin ele alındığı değerlendirme toplantılarından sonra ödüle layık görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çınar, "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) tarafından desteklenen Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül töreni için Fransa’nın başkenti Paris’e gidiyoruz. Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle, yöresel lezzetleriyle, doğal ve tarihi güzellikleriyle Anadolu medeniyetinin farklı zenginliklerini içerisinde barındıran Yeşilyurt’un tarihsel ruhu ve medeniyetini günümüzden geleceğe aktarılması adına başlattığımız Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projemizin 2019 Yılı Uluslar arası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülüne layık görülmesinden dolayı 16 Ocak 2020 Perşembe günü Paris’te bulunan UNESCO binasında Saat 14:00’de düzenlenecek törende ödülümüzü alacağız. Dünya’nın farklı ülkelerinden gelen davetlilere bu vesileyle Malatya’mızı ve Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerini anlatma ve tanıtma fırsatı yakalayacağız. Hayata geçirdiğimiz yatırımların ülke çapındaki değerleri ödüllerin ardından dünya çapında da ödüllere layık görülmesinin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler ödüllere layık görülen yatırımlarımızı ve projelerimizi halkımızın sınırsız destekleri ve dualarıyla hayata geçiriyoruz. Kıymetli hemşerilerimizin bu destekleriyle her alanda başarılı hizmetlerin altına imza atıp, Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun marka değerine katkılar sağlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hava yoluyla İstanbul üzerinden Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül Töreni, 16 Ocak 2020 Perşembe günü 14:00 ile 15:00 saatleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO Binasında düzenlenecek.

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