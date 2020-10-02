Başkan Çınar, yatırımları inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal ve tarihi zenginliklere sahip Dilek Mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin huzur ve refah seviyesini artıracak, bölgemize yeni güzellikler kazandıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt’ta inceleme ziyaretlerine devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte gittiği Dilek mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip, devam eden yatırımları inceledi.

“Belediye ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor, teşekkür ederiz”

Gerçekleşen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, “Sayın Başkanımızı ve ekiplerini mahallemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Yeşilyurt Belediyemizin ekipleri sathi kaplama çalışması öncesinde alt yapı malzeme serimlerine devam ediyorlar. Bölgemizde ki yol açma ve yenileme hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.