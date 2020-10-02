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Başkan Çınar, yatırımları inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi

MALATYA HABERLERİ  | 02.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal ve tarihi zenginliklere sahip Dilek Mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin huzur ve refah seviyesini artıracak, bölgemize yeni güzellikler kazandıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.Yeşilyurt’ta inceleme ziyaretlerine devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte gittiği Dilek mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip, devam eden yatırımları inceledi.“Belediye ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor, teşekkür ederiz”Gerçekleşen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, “Sayın Başkanımızı ve ekiplerini mahallemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal ve tarihi zenginliklere sahip Dilek Mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin huzur ve refah seviyesini artıracak, bölgemize yeni güzellikler kazandıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt’ta inceleme ziyaretlerine devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte gittiği Dilek mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip, devam eden yatırımları inceledi.

“Belediye ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor, teşekkür ederiz”
Gerçekleşen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, “Sayın Başkanımızı ve ekiplerini mahallemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Yeşilyurt Belediyemizin ekipleri sathi kaplama çalışması öncesinde alt yapı malzeme serimlerine devam ediyorlar. Bölgemizde ki yol açma ve yenileme hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Dilek mahallemizin ulaşım ağını daha akıcı hale getiriyoruz”
Dilek mahallesinin yeni yatırımlarla daha da güzelleşeceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bütün yaşam alanlarımızın aynı düzeyde gelişmesi ve kalkınması adına çok yoğun çalışıyoruz. Özellikle yol, kaldırım ve mesire alanlar açısından kırsal mahallerdeki eksiklerin giderilmesi noktasında önemli yatırımlarda bulunuyoruz. İlçemizin dört bir tarafında, dağ tepe demeden yeni yollar açıp, mevcut yollarımızın standardını yükselten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Dilek mahallemizde planlamaya aldığımız yolların akıcı ve konforlu olması adına çalışıyorlar. Verimli toprakları ve güler yüzlü insanlarıyla kendisine has güzellikleri içerisinde barındıran Dilek bölgemizin farklı alanlarında yürütülen çalışmalarda büyük bir mesafe aldık. Şu anda bulunduğumuz bölgede sadece 652 metrelik yolumuzu sathi kaplama ve soğuk asfalt çalışmasıyla daha modern hale getirmek adına malzeme serimi devam etmektedir. Havaların iyi gitmesini de fırsat bilerek Porga’dan Örnekköy’e, Kuyulu’dan Cafana’ya, Şahnahan’dan Dilek’e kadar geniş bir alanda ulaşım ağımızı daha modern hale getirmek adına çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kış dönemine girmeden önce bölgelerimizde planlamaya aldığımız tüm yatırımları tamamlamayı hedefliyoruz, ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bizler bir yandan çalışmaları yerinde takip ederken diğer taraftan muhtarımız, mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunuyoruz. Dilek bölgemizin doğal ve tarihi kimliğine yeni güzellikler kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızla bu tür görüşmelerimiz, çözüm odaklı hizmet anlayışımızın daha sağlıklı bir şekilde yerine gelmesini sağlıyor. Bize iletilen talepleri yerine getirmek adına çalışmalarımızı hemen başlatıyoruz, diğer kurumlara yönelik istekleri de ilgili yerlere iletiyoruz. Hemşerilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekibimizle sahada olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Hemşehrilerimizi dinleyerek çözümler üretiyoruz”
Dilek’teki yol yapım ve diğer yatırım alanlarını inceledikten sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta ki tüm yatırımların temeline ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkesini yerleştirdiklerini söyleyerek, “Ortak akıl anlayışıyla yönettiğimiz Yeşilyurt’umuzu geleceğe esnaflarımız ve vatandaşlarımızla birlikte taşıyoruz. Hemşerilerimizle el ele l gönüle vererek yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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