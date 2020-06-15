Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şahnahan Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi, Suluköy, Topraktepe, Sütlüce ve Özal Mahallesi arasındaki iki kilometrelik bağlantı yolunu sathi kaplama ile modern ve güzel bir görüntüye kavuşturdu.

Şahnahan Mahallesini ziyaret ederek, iki kilometrelik bağlantı yolunda tamamlanan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un modern ve çağdaş bir yaşam hüviyetine ulaşmasında yol hizmetlerinin önemli bir yer kapladığına işaret etti.

Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde ihtiyaç duyulan yatırımları planlı ve sistemli bir çalışmayla yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Çınar, Şahnahan Mahallesinde araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu bağlantı yolunu kaliteli ve güzel bir görüntüye kavuşturduklarını söyledi.

“Ekiplerimiz karınca gibi çalışıyor”

Her alanda olduğu gibi yol yenileme, düzenleme, imar yollarını açma, sıcak asfalt ve sathi kaplamada rekor düzeyde yatırımların altına imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak alt yapısı tamamlanmış bütün yollarımızı planlı ve sitemli bir çalışma takvimi ile baştan aşağıya yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz adeta karınca gibi çalışarak ulaşım ağını daha güzel bir görüntüye kavuşturmak adına belirlenen yatırımları büyük bir özveri ile gerçeğe dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak, geleceğe güzel eserler bırakmak içinde 7/24 sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şahnahan mahallemizde organize sanayi bölgemiz ile Suluköy, Sütlüce, Topraktepe ve Özal mahallelerini birbirine bağlayan iki km’lik yolumuzun öncelikle alt yapısı tamamlandı ardından tesfiye ve kodlama işlemlerinden sonra sathi kaplama ile birlikte soğuk asfalt ile güzel bir görüntüye ulaştırdık. Bölgemize hâyırlı uğurlu olsun. Yolumuzun açılmasıyla hemşerilerimiz daha nezih ve kaliteli yollarda yolculuk yapacak, ticaretimiz gelişecek, tarımsal alanlarımıza gidiş ve gelişler daha güzel olacak. Vatandaşlarımızın memnuniyeti için durmak asla yok, sürekli çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.