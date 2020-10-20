Başkan Çöl: “Engelli bireylerin pandemi sürecini en az hasarla atlatmaları için çalışıyoruz”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki engelli bireylerin pandemi sürecini en az hasarla atlatmaları için yoğun uğraş verdiklerini ifade etti.

Bakan Çöl, Sandıklı Belediyesi tarafından işletilen Engelli Bakım Merkezin’i ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Korona virüs başladığından beri, 14 günlük karantinaya dayalı çalışma sistemine giren merkezdeki personel ve idarecileri ziyaret eden Başkan Çöl, bu zor ve meşakkatli dönemde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederek, istek, dilek ve temennilerini dinledi. Engelli Bakım Merkezindeki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Başkan Çöl, “Engelli hastalarımızın bu süreci en az hasarla atlatmaları için bütün sağlık tedbirlerini harfiyen yerine getiriyoruz” dedi.



