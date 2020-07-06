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Başkan Çolakbayrakdar: "Geleceğin sporcularını yetiştiyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.07.2020 18:58 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan 17 madde görüşülüp karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.
Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 17 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında Sancaktepe, Yunus Emre, Erkilet, Oymaağaç, Erkilet Dere, Alsancak ve Hasanarpa Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım talebi görüşüldü. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün Süper Lig’de Kayseri’nin ikinci bir takımı olduğunu hatırlatarak, “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bayan masa tenisi takımı hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şampiyonluklarla dönüyorlar. Ayrıca boks dalında Türkiye Boks Şampiyonu ve Tekwando dalında Türkiye Şampiyonası sporcularımız var. Kulübümüz, farklı branşlarda birçok başarılara imza atıyor. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz.” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar’ın açıklamasının ardından oylanan madde oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra toplantı sona erdi.

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