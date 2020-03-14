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Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimize daha hijyenik bir ortam sağlıyoruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından tüm kamu alanlarında önlem amaçlı başlatılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından tüm kamu alanlarında önlem amaçlı başlatılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları büyük bir titizlikle takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.
“Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan’da hemşehrilerimizin yaşaması içindir.” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davrandıklarını vurgulayarak, “Rutin olarak yapmış olduğumuz dezenfekte ve hijyen temizliğini de içinde bulunduğumuz süreçten dolayı hem Aile Sağlık Merkezleri hem de diğer kamu alanları başta olmak üzere çalışmalarımızı genişlettik. Sağlık çalışanlarının hijyenik bir ortamda hizmet vermesinin yanı sıra vatandaşlarımızın da aynı ortamda sağlık hizmeti alabilmesi için bölgemizde bulunan 22 sağlık ocağının hijyen temizliğini yaparak, çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca jandarma ve karakol binaları başta olmak üzere diğer kamu alanlarının hijyen temizliğini yapacağız. Özellikle toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yapıp, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Okul ve camilerde sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarını periyodik olarak kamusal alanlarda da yaygın hale getireceğiz. Bu vesileyle hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla profesyonel bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, tüm kamu alanları başta olmak üzere ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir dezenfekte çalışması yürütüyor.

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