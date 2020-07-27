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Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin en yüksek kapasiteli asfalt plentini inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri’nin en büyük asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri’nin en büyük asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan ‘Asfalt Plenti’ ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunduklarını söyledi.
Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini vurgulayarak, “Kocasinan’ımızın ihtiyaçlarına dönük yatırımlar yapıyoruz.” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Fen İşleri Müdürlüğü’müzün yeni atölyesi olan asfalt şantiyesinde kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Kocasinan bölgesinde yol yenileme çalışmaları veya yeni yapılan yollarda dünya standartlarında ürettiğimiz kendi asfaltımızı kullanıyoruz. Çevreci ve modern donanımlara sahip tesisimiz, yüksek kapasiteyle çalışarak, Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, gerek mevcut yolların yenilenmesi gerek yeni açılan yollarla Kocasinan’ımızı güzelleştirme noktasında gece-gündüz demeden sahada çalışıyorlar. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor. Bu noktada gayretli ve özverili bir şekilde çalışan personele teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız sağlıkla iyi günlerde vatandaşlarımıza hizmet üretmeye devam ediyoruz.”
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşlarına sunacaklarını sözlerine ekledi.

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