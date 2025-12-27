SPOR

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali: Sadettin Saran'ın geleceği ne olacak?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Başkanlık koltuğunu bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu. Öte yandan güven oyu adına Olağanüstü Kongre kararı alınıp alınmayacağı da tartışmaları beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali: Sadettin Saran'ın geleceği ne olacak?
Burak Kavuncu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yönetim kurulu ile birlikte çalışmalarına başlarken, dün gece eski başkanlardan Ali Koç ile bir araya gelmesi soru işaretlerini bir araya getirdi. Gazeteci Barış Terkoğlu ise Sözcü TV'de yayınlanan "Özlem Gürses-Barış Terkoğlu" programında bilgilerini aktardı. İşte Terkoğlu'nun sözleri...

''BİZZAT YAKIN İSİMLERLE GÖRÜŞTÜM...''

Fenerbahçe de olağanüstü kongre ihtimali: Sadettin Saran ın geleceği ne olacak? 1

Barış Terkoğlu, "Sorunun cevabını almak için bizzat Sadettin Saran’a yakın isimlerle görüştüm; O isimler bana Sadettin Saran’ın kesinlikle istifayı düşünmediğini ve sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Çünkü; Sadettin Saran’ın o gün orada tutuklanacağı bekleniyordu. Toplumun belki yüzde 90’ı böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyordu. Kulüp binasından jandarmayla alınıp götürülmesi, gecede bir de jandarmada tutulması hafızalarda farklı bir yere kazındı.'' dedi.

''TUTUKLAMA HAZIRLIĞI GİBİ GELMİŞTİ İNSANLARA!''

Fenerbahçe de olağanüstü kongre ihtimali: Sadettin Saran ın geleceği ne olacak? 2

Terkoğlu, ''Adliye binasının etrafının demir tellerle çevrilmesi de sanki bir tutuklama hazırlığı gibi gelmişti insanlara. Tutuklanmayınca, "Acaba içeride bir anlaşma mı oldu, tutuklanmadan ama istifaya gidecek bir süreç mi başlayacak?" diye düşünüldü.

Ama ben bugün bu soruyu çok net bir şekilde sordum ve Fenerbahçe yönetiminden, Sadettin Saran’ın ekibinden aldığım cevap şu oldu: Böyle bir şey düşünülmüyor." açıklamalarında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI MI?

Fenerbahçe de olağanüstü kongre ihtimali: Sadettin Saran ın geleceği ne olacak? 3

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; ''Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede, 'Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor' dedi!

Sadettin Saran, Ali Koç'un yaptığı Olağanüstü Kongre önerisini düşünüyor. Ali Koç, sürecin başından beri Sadettin Saran'ın yanında ve kendisine destek oluyor.'' dedi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe de olağanüstü kongre ihtimali: Sadettin Saran ın geleceği ne olacak? 4

Yapılan açıklamada;

''Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.
Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.

''YALANLAMANIN BENİMLE ALAKASI YOK!''

Fenerbahçe de olağanüstü kongre ihtimali: Sadettin Saran ın geleceği ne olacak? 5

Fenerbahçe'nin yalanlama açıklamasının ardından gözler gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na çevrilirken, Sabuncuğlu yaptığı sosyal medya paylaşımlarında; ''Kulüpten yapılan açıklama, başka bir konuyla ilgili ama benim haberin üzerine geldiği için benim yalanlandığımı düşünmeniz normal dostlar. Haberlerim duruyor. Yalanlanan konu, bugün yaşanan ve sosyal medyada dünden bu yana paylaşılan 'istifa' içerikli konular. Bilginize.

Şimdi kulüple konuştum. Yalanlamanın Benimle bir alakası olmadığını söylediler. Şaka gibiler hala benim için yapıldığını iddia eden bir güruh var :) Ne diyeyim.'' paylaşımlarında bulundu.

