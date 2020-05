Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri’ye has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünler teknolojiyle buluşarak iyi bir noktaya gelecek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; yerli tohumdan elde edilen domates fidelerinin ekimini yaptı. Başkan Çolakbayrakdar; "Kayseri bölgesine has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünler, inşallah daha da fazlaca bölgemizde teknolojiyle buluşarak iyi bir noktaya gelecek" dedi.

Hasan Arpa mahallesinde bulunan KAYÇEV Tesisleri’nin yanında bulunan arazide, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerli tohumdan elde edilen domates fidelerinin ekimini yaptı. Belediye olarak tarıma verdikleri önemden bahseden Çolakbayrakdar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz süreçte organik tarımın çok önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Geleneksel tohumlarımızın yetiştiriciliği uygulamasında Kocasinan Belediyesi olarak öncülüğünü yaptıklarını dile getiren Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de tarıma vermiş olduğumuz destek. Hem ziraat hem hayvancılık noktasında tarımın her alanında Kocasinan bölgesinde yoğun bir şekilde çiftçi kardeşlerimizin olması bu noktada bizim farklı uygulamaları hayata geçirmemizde en önemli etkenlerden bir tanesi. Bugün de burada çalışmalarını başlatmış olduğumuz organik bahçemizde sizlerle bir aradayız. Biliyorsunuz ‘Tarımda dijital dönüşüm’ başlığı altında tarım uygulamaları içerisinde teknolojiye de yer verebilmek için teknolojik uygulamalarla tarımı bir arada buluşturabilmek için başlatmış olduğumuz bir başlıktı. Bu bahçe, bunun uygulamalarını, ziraat ve çiftçilerimize nasıl yapılacağıyla ilgili bir nevi demo çalışmasının olabileceği bir alan. Burada hem üretim yapacağımız gibi hem de çiftçi kardeşlerimiz bunların nasıl yapılacağını, dijital dönüşümün, teknolojinin tarımla, çiftçiyle nasıl bir araya gelebileceğini bu bahçede Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıyoruz ama buradaki uygulama inşallah yakın gelecekte Kocasinan bölgesinde yaşayan bütün çiftçi kardeşlerimizin hayatına girmiş olacak. İçinden geçtiğimiz süreç içerisinde gıdanın, gıdaya ulaşımın ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle organik yaşamın, katkıları olmayan, GDO’su oynanmamış tohumların veya farklı değişimlerden geçmemiş geleneksel tohumlarımızın yetiştiriciliği uygulamasında Kocasinan Belediyesi olarak öncülüğünü yapıyoruz. Daha önce başlattığımız siyez buğdayının bu bölgede ekim ve hasadını yapmıştık. Bu yıl çiftçi kardeşlerimize dağıttık, onlarla beraber ekimini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde Kocasinan bölgesi siyez buğdayının da Kayseri’den bütün Türkiye’ye yayıldığı örnek bir üretim merkezi haline gelecek. Bu yıl itibariyle çiftçilerimiz de bizimle birlikte siyez buğdayını ekiyorlar. Önümüzdeki yıllarda tabi ki bu ekim alanları daha da artacak, daha fazla ekilmiş olacak. İnsan sağlığı son derece önemli. Buna vermiş olduğumuz önemden gösterdiğimiz hassasiyet bundan dolayı. Bundan sonrasında da bu bahçede yetiştireceğimiz domates, salatalık, yamula patlıcanı, cırgalan biberi ve benzeri Kayseri bölgesine has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünler inşallah daha da fazlaca bölgemizde teknolojiyle buluşarak iyi bir noktaya gelecek" ifadelerini kullandı.