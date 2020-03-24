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Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırıyoruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye başkan yardımcıları ile birlikte koronavirüse karşı alınan önlemler, eylem ve hareket planı ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye başkan yardımcıları ile birlikte koronavirüse karşı alınan önlemler, eylem ve hareket planı ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi. Daha etkili ve koordineli çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, her zaman olduğu gibi önceliğin vatandaşların beklentilerini hızlı bir şekilde yerine getirerek, daha kaliteli hizmetleri ulaştırmak olduğunu söyledi.
Belediye hizmet binasında sosyal mesafe olarak tanımlanan bir metre aralıklı olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığı ve huzuru için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkati çekerek, “Koronavirüs salgını ile ilgili olarak Bakanlıklarımız tarafından gönderilen genelgelerde yapılması gerekenleri harfiyen yerine getirdik ve yapacağımız çalışmalarla ilgili olarak başkan yardımcılarımızla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sahada her alanda vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için yapılması gerekenleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle kamu alanları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu doğrultuda en önemli konumuz temizliktir. Yıllardır yaptığımız dezenfekte ve hijyen çalışmalarının bu süreçte önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu. Temizlik konusunda edindiğimiz tecrübe sayesinde manevra kabiliyeti çok yüksek bir belediyeyiz ve yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde personel sayısının azaltması ile ilgili bazı personellerimizin izne ayrılmaları noktasında adım atmıştık. Bakanlığımız da yayınlamış olduğu esnek çalışma genelgesi ile bu çalışmamızın doğruluğunu teyit etmiş oldu. Her zaman olduğu gibi önceliğimiz vatandaşlarımızın beklentilerini ve taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirerek, daha kaliteli hizmetlerimizi ulaştırmaktır” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu süreci inşallah el birliği ile hep birlikte atlatacağız. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” diyerek noktaladı.

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