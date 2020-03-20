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Başkan Çolakbayrakdar’dan ‘E-Belediye’ Çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların belediye hizmet binasındaki işlemlerini e-belediye uygulaması üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.Başkan Çolakbayrakdar, alınan tedbirler kapsamında vatandaşların belediye ile olan işleriyle ilgili tüm hizmetlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojik alt yapının bulunduğuna dikkati çekerek bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar’dan ‘E-Belediye’ Çağrısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların belediye hizmet binasındaki işlemlerini e-belediye uygulaması üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.
Başkan Çolakbayrakdar, alınan tedbirler kapsamında vatandaşların belediye ile olan işleriyle ilgili tüm hizmetlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojik alt yapının bulunduğuna dikkati çekerek bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Kıymetli hemşehrilerim, teknolojik altyapısı güçlü bir belediye olarak belediyemizin her türlü iletişim hatlarını uzaktan erişimle kullanabilir, belediyemizin hizmetlerinden kolayca faydalanabilirsiniz. Bu süreçte evde kalarak Çözüm Merkezi ve 0352 222 70 00 numaralı Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemiz: www.kocasinan.bel.tr ve sosyal medya hesaplarımız: facebook.com/kocasinanbelediyesi, instagram.com/kocasinanbelediyesi, twitter.com/KocasinanBld adreslerinden de taleplerinizi ulaştırıp, belediye hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Sizler bizim için önemli ve değerlisiniz. Bu bağlamda uyarılara hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.”
Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi Türkiye’nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Allah’ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

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Kocasinan
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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