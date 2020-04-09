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Başkan Cuma Güzel Polis Haftasını kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, 8-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajında “Varlık sebebi aziz milletimiz olan Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır” ifadelerini kullandı.Polis teşkilatının 174’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan 174 yıllık geçmişi ile ülkenin en köklü kurumlarından olan emniyet teşkilatının haftasını kutladı."Milletimiz için her zaman görev başındalar"Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 174.

Başkan Cuma Güzel Polis Haftasını kutladı

Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, 8-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajında “Varlık sebebi aziz milletimiz olan Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır” ifadelerini kullandı.
Polis teşkilatının 174’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan 174 yıllık geçmişi ile ülkenin en köklü kurumlarından olan emniyet teşkilatının haftasını kutladı.
"Milletimiz için her zaman görev başındalar"
Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Başımız her sıkıştığında, her hukuk kapılarını araladığımızda ya da evimizde rahat uyuma güveni duyduğumuzda yanı başımızda olan polisimiz, milletimizin yaşam ve emniyet kilididir. Sıcak, soğuk, gece, gündüz demeden teyakkuzda olan göz bebeğimiz polisimiz, milletimizin ta kendisidir. Suçun ve suçlunun korkulu rüyası, devletin ve kanunların yanında olan, insanımızın can dostu olan emniyet teşkilatımız, disiplini ve merhameti ile kanunların uygulayıcı gücü ile devletimizin güven tablosudur. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah’tan rahmet, onların yakınlarına da, gazilerimize, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis Haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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Sehitkamil
Barkın Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Demet Eczanesi
Sahinbey
Deniz Eczanesi
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