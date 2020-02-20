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Başkan Dağdelen: "Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır"

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde 10 gün önce rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan için baba ocağında verilen mevlit yemeği sonrası konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır.

Suriye’nin İdlib kentinde 10 gün önce rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan için baba ocağında verilen mevlit yemeği sonrası konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır. Onlara her zaman sahip çıkacağız" dedi.
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyündeki baba ocağında şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan (25) için Mevlid-i Şerif okunarak, davetlilere yemek ikramı yapıldı. AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca verilen mevlit yemeğinde tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

"Onlara her zaman sahip çıkacağız"
İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Şehidimiz Davut Özcan’ın baba ocağında parti teşkilatı olarak mevlit yemeği verdik. Nurlu makamın misafiri kardeşimiz Davut’un ardından dualar ettik. Tüm teşkilatımızla birlikte rahmet dileklerimizi ilettik. Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır. Onlara her zaman sahip çıkacağız" dedi.

"Milletimizin başı sağ olsun"
Dağdelen, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve daha güçlü, daha büyük bir Türkiye için bir ve beraber olma zamanıdır. Rabbim, ülkemizin dirliğini ve birliğini bozmaya çalışan bu vatan hainlerine aman vermesin. En Büyük temennimiz bu tür olaylar yaşanmamasıdır. Milletimizin başı sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

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