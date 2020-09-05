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Başkan Demir: "7’den 70’e herkese dokunan bir belediye olacağız"

SAMSUN HABERLERİ  | 05.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir projelerle, eserlerle, faaliyetlerle, 7’den 70’e tüm insanın hayatına dokunan, ona katkı veren bir belediye inşa ettiklerini söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından düzenlenen buluşmada yönetim kurulu, üyeleri ve iş adamları ile bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir projelerle, eserlerle, faaliyetlerle, 7’den 70’e tüm insanın hayatına dokunan, ona katkı veren bir belediye inşa ettiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından düzenlenen buluşmada yönetim kurulu, üyeleri ve iş adamları ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nihat Soğuk ve Genel Sekreter İlhan Bayram’ın da yer aldığı programda konuşma yapan Başkan Demir, yapımı devam eden ve yapılacak projelerle ilgili bilgi verdi. Çarşamba ilçesine yapılacak yatırımları anlatarak, “Samsun’un Yakakent’ten Terme’ye, İlkadım, Canik ve Asarcık’tan tüm ilçelerine kadar seçim döneminde söz verdiğimiz her bir projeyi hiçbirinden vazgeçmeksiniz hayata geçireceğiz. Şu an onun için çalışıyoruz. Tamamının hayata geçtiğine hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.

Samsun için, 7/24 gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, genel başkan yardımcısı, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilatlarıyla birlikte tam bir senkronizasyonla, enerji birlikteliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, "Biz şu sözü verdik: Samsun Büyükşehir Belediyesini teknik kapasite, verimlilik, proje yönetme, bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanma, halkla iletişimini Türkiye’de en iyi kuran ve gönül belediyeciliğini gerçekleştirmede çok ciddi mesafe kat ettik. Projelerle, eserlerle, faaliyetlerle, 7’den 70’e tüm insanın hayatına dokunan, ona katkı veren 1 milyon 350 bin insanın ‘benim belediyem benim kuruluşum’ dediği bir belediyeyi size kazandırmış olacağız. Böyle bir yoldayız."
Başkan Demir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu ve yönetimine misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti. Ardından, Sinoplular ve İlçeleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Burada da Dernek Başkanı Gülser Övet Kesimal ve yönetimiyle bir araya geldi.

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