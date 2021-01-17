Başkan Demir: ”Ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”

Samsun merkez ve ilçelerde yatırımların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İmkanlarımız doğrultusunda ayrım yapmadan her noktaya hizmet götürmeye çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunda da yapılan yatırımları yerinde inceleyip, çalışmalarla ilgili ilgili birim yetkililerinden brifing aldı. Beraberinde İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Yasin Çakır, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte Alaçam ve Yakakent ilçelerini ziyaret eden Başkan Demir, vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi. İlk olarak Alaçam ilçesine ziyarette bulunan Başkan Demir, Akbulut Mahallesi’nde yapımı tamamlanan bin 200 metrelik beton yol çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Demir, incelemelerin ardından ilçenin Alidedebölmesi ve Tepebölmesi mahallelerindeki yol genişletme çalışmalarını takip etti. Daha sonra Yakakent ilçesine geçen Başkan Demir, Kürüz - Gürgenlik, Kayalı ve Mutaflı grup yollarını inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Demir, yanına gelen çocuklara oyuncak hediye etti. Başkan Demir, ilçenin yüksek kesimlerine yağan karda vatandaşlarla birlikte fotoğraf çekindi.

Dolu dolu geçen bir hafta sonunda sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek incelemelerini sürdüren Başkan Mustafa Demir, “Hemşehrilerimizle ihtiyaçlarını dinledik ve yatırımlarımızla ilgili memnuniyetlerini aldık. Bizi güler yüzü ile ağırlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın umudu çocuklarımızın gülen yüzleri bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. Onlar için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Daha güzel günler için umut ediyoruz” diye konuştu.