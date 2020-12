Başkan Demir: "Herkes görevini layıkıyla yapmak zorunda"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ulaşım Daire Başkanlığı’nda yapılan yerinde değerlendirme toplantısında, “Her bir çalışanım görevini layıkıyla yerine getirmek zorundadır. Vatandaşlarımızın taleplerinin hangi arkadaşımızı ilgilendirdiğini çözüm merkezinde kodlayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ulaşım Daire Başkanlığı’nda istişare toplantısına katıldı. Daire Başkanı Kadir Gürkan ve personelin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Demir, artık sunum üzerinden çalışanların performansıyla ilgili bilgilendirme dönemini kapattıklarını dile getirdi. 153 Kent Yönetim Merkezi’nin devreye girmesinden sonra her çalışanın alanıyla ilgili ismi üzerinden performansını ölçüp takip edeceklerini ifade eden Başkan Demir, “Elimizdeki işlerle ilgili nereden nereye geldik, kim ne yaptı, bunları değerlendireceğiz. 153 Kent Yönetim Merkezi’nin temelini attık. Alanınızla ilgili ne tür talepler, şikayetler geldi, ne kadarı yerine getirildi, ne kadarı getirilmedi, ne kadarı bekliyor, raporları elimizde var. Şimdi hangi talebin hangi arkadaşı ilgilendirdiğini görür hale geleceğiz. Burada herhangi bir arkadaşımıza örneğin Asarcık’taki bir yolla ilgili şikayet geldi. Asarcık’a kim bakıyorsa neden böyle olduğunu soracağız. Bugüne kadar böyle toplantılar yapılmıyordu. Çünkü sistem yoktu. Sistem olmadan belediyeyi yönetemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Otobüs seferlerinden şoförlere, sinyalizasyona kadar gelen tüm talep ve şikayetleri gördüklerini dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Şikayeti olan her bir vatandaşımızı arayacağız. Vatandaşımıza soracağız. Sorunun çözümü noktasında ne yapılabiliyorsa yapılacak. Gelen şikayetlerle ilgili her bir arkadaşımız sorumludur” diyerek şunları söyledi;

“Talepler bizimle ilgili ise yerine getirmeliyiz. Memnuniyetsizliği de inceleyeceğiz. Talep sahibine mutlaka geri döneceğiz. Biz haksız olup halkımızın memnuniyetsizliğine sebep veremeyiz. Halkımızdan aldığımız paraların hakkını vermekle yükümlüyüz. Her bir çalışanım görevini layıkıyla yerine getirmek zorundadır. Vatandaşlarımızın taleplerinin hangi arkadaşımızı ilgilendirdiğini çözüm merkezinde kodlayacağız. Herkesin görev tanımı belirlenip, talep geldiğinde ilgilisinin hanesinde kayıt altına girecek. Dolayısıyla hangi vatandaşın hangi talebiyle hangi arkadaşın ilgilendiğini, sorunu çözüp çözmediğini, talep sahibine bilgi verip vermediğini göreceğiz. Her biriniz sorumlu, daire başkanı da hepinizden sorumlu olacak. Böyle bir çalışmaya gireceğiz.”

“Kimseye götüremeyeceği yükü yüklemiyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Personelde eksiğimiz, fazlalığımız mı var ortaya çıkacak. Yani kimin çalışıp çalışmadığını, görevini layıkıyla yapıp yapmadığını, kimin vatandaşa saygılı olup olmadığını anlayacağız. Görevi yapmamanın affı yok. Ulaşım Daire Başkanlığı, görevi gereği Türkiye’nin en iyisi olmak zorunda. Otomatikman başarı gelecek. Herkes işini daha iyi nasıl yapabileceğini araştırmalı, kendisini sorgulamalıdır. Adaleti, hakkaniyeti sağlamak benim görevim. İş akışını aksatan durumlar ve kişilerle ilgili sorunları çözmek benim işim. İşimizi iyi yapmalıyız. İşimizi yarına bırakmamalıyız” diye konuştu.