Başkan Demir: “İlçeleri ile birlikte kalkınan ve büyüyen bir Samsun oluşturacağız“

Vezirköprü ilçesini ziyaret ederek bir toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yapılacak yatırımlarla ilgili, “İnşallah ilçeleri ile birlikte kalkınan ve büyüyen bir Samsun oluşturacağız“ dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü ilçesinde belediye meclis üyeleri ve bürokratları ile birlikte 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Samsun’un en yakın ilçesinden en uzak ilçesine kadar eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını belirten Demir, 2019 yılının yatırım açısından çok verimli geçtiğini dile getirdi. 2020 yılında hayata geçirilecek yatırımlarla da ilçenin çok büyük mesafe kat edeceğini belirten Başkan Demir, Şahinkaya Kanyonu’nu yapılacak yatırımlarla turizm açısından daha cazip hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Vezirköprü’de geçen yıl turizm, yol, asfalt gibi konularda önemli yatırımların yapıldığına işaret eden Başkan Demir, “Vezirköprü turizm potansiyeli oldukça yüksek olan bir ilçemiz. Samsunumuz için önemli bir turizm değeri olan Şahinkaya Kanyonu’nu daha öne çıkaracak çalışmalar yaptık. Burada sosyal tesis inşaatını tamamladık. Çevre düzenleme çalışmalarının ihalesini gerçekleştirdik. Yine yüzen iskele yapımı tamamlandı. Güvenlik açısından istinat duvarı ve ulaşım için beton yol tamam. Yapılan bu çalışmalar ile kanyon çok önemli bir turizm alanına dönüşecek” diye konuştu.