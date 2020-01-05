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  4. Başkan Demir: ’’Ladik’in kış turizmi potansiyelini geliştireceğiz’’

Başkan Demir: ’’Ladik’in kış turizmi potansiyelini geliştireceğiz’’

SAMSUN HABERLERİ  | 05.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik’in kış turizmi potansiyelini geliştireceklerini söyledi.Karadeniz’in metropol kenti Samsun’un turizmdeki potansiyelini ve avantajlarını geliştirerek sektörü daha da canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik ilçesine inceleme gezisi düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik’in kış turizmi potansiyelini geliştireceklerini söyledi.
Karadeniz’in metropol kenti Samsun’un turizmdeki potansiyelini ve avantajlarını geliştirerek sektörü daha da canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik ilçesine inceleme gezisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte ilçeye gelen Demir, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile birlikte ilçenin tarihi ve turistik yerlerini dolaştı. Ladik Gölü, Ambarköy Açık Hava Müzesi, Ambarköy Tarım Müzesi, Selçuklu dönemi kumandanlarından Seyyid Ahmedi Er’Rufai’nin türbesi ve Akdağ Kayak Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Başkan Demir, ilçenin turizm avantajları ve sorunlarına ilişkin Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Başkan Demir, Akdağ Kayak Tesisi’nde dağın zirvesine çıkarak pisti ve telesiyej sistemlerini yerinde inceledi. Kar motoru da kullanan Demir, kayak yapan vatandaşlarla sohbet etti, kendisine çiçek takdim eden çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Demir, daha sonra tesis içindeki kafeterya ve suit odaları gezdi.

“Yatırımlar doğru zamanda ve doğru şekilde yapılmalıdır”
Ladik’te turizmi geliştirmeye çalışacaklarını ifade eden Başkan Demir, “Turizm, vizyonu olan, doğru ve zor olan bir çalışmadır. Belli bir plan dahilinde neyi, nasıl ve ne zaman yapılacağının iyi bilinmesi gereken bir alandır. Yatırımları doğru zamanda ve doğru şekilde yapmazsanız, var olan turizm değerini aşağı düşürebilirsiniz. İnsanların gelmesi için cazibesi olması lazım. Ladik’i turizmini yabancı turistlerin gözünden bakarak ele almalıyız. Yapılacak yatırım var olan potansiyelinin cazibesini artırmazsa yük olur. Yaptığımız altyapı çalışmalarını yerinde görmek ve turizm konusunda ilave neler yapabileceğimizi tespit etmek için geldik” dedi.

“Nitelikli proje hazırlanacak”
Ambarköy Açık Hava Müzesi ve düğün salonu projesinin devam ettiğini dile getiren Başkan Demir, şunları söyledi:
“Samsun, turizmdeki potansiyel ve avantajlarını çok iyi değerlendirmeliyiz. Koruma altına alınan ve arkeolojik kazı yapılacak alanlarımız var. Çok sayıda medeniyetin yaşam izleri var. Ama bunları dokuya dokuya turizme kazandırmamız lazım. Akdağ Kayak Merkezinin yol ve otopark konusunda yatırım yaptık. Akdağ’a nitelikli bir proje hazırlayacağız. Gölle ilgili aynı şekilde. Destinasyonları doğru kurup tanıtımları ona göre yapacağız.”
Başkan Demir, gezisini Başlamış Mahallesi’ndeki vatandaşları ziyaret ederek tamamladı.

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