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Başkan Demir: “Mahallerimizin alt yapı sorunlarını tamamlayacağız”

SAMSUN HABERLERİ  | 10.06.2020 15:41 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mahallelerimizin tüm altyapı ihtiyaçlarını 1.5 yıl içinde tamamlayacağız” dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dün Vezirköprü ilçesi Altınkaya ve Kuruçay Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mahallelerimizin tüm altyapı ihtiyaçlarını 1.5 yıl içinde tamamlayacağız” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dün Vezirköprü ilçesi Altınkaya ve Kuruçay Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının da yer aldığı buluşmada Başkan Demir, yol noktasında tüm problemleri çözeceklerini söyleyerek, “Mahallelerimizdeki bütün yol problemlerini halledeceğiz. Bu dönem içinde yol noktasında bir sıkıntınız kalmayacak. Su konusundaki sıkıntılarınızı da biliyoruz. Bunları da gidereceğiz. Kuruçay ve Altınkaya Mahallelerimiz ulaşım noktasında tam bir mağduriyet yaşıyorlardı. Feribotun gelmesiyle bu sorun da çözülmüş oldu. Feribot, 24 saat hizmet verecek. Önemli olan vatandaşımıza uzun yıllardan beri beklenen hizmeti vermekti, buna da kavuşmuş olduk” diye konuştu.
Gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, “Size hizmet etmek bizim için büyük bir onur. Bütün yorgunluğumuz çıkıyor. Ekiplerimiz 300’ün üzerinde makineyle şu an Samsun’da çalışıyor. Burada hizmetlerimizi yerinde görüp inceliyoruz. Bu mahallelerimizin de tüm altyapı ihtiyaçlarını 1.5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Allah nasip ederse 2021 yılında çalışmalar tamamlandığında tekrar mahalleyi ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bölge halkı, yapılan yatırımlar ve feribot sorununun çözümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.

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