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Başkan Demir: “Vatandaşlarla iç içe hizmet odaklı çalışıyoruz”

31.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Projesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, “Hemşehrilerimizle iç içe bir yönetim anlayışını ilk günden bu yana sürdürüyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Projesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, “Hemşehrilerimizle iç içe bir yönetim anlayışını ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışı ile hizmet odaklı çalışıyoruz” dedi.
Hafta sonu mesaisine ara vermeden devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte yapılan yatırımları yerinde inceledi. İnşaatı süren Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Projesi’ndeki çalışmaları yerinde gören ve yetkililerden bilgi alan Başkan Mustafa Demir, Samsun’u yeni ve bambaşka bir çehreye kavuşturacak projenin önemine değindi.
Burada bulunan güvercinleri besleyerek çevredeki esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Demir, daha sonra Terme ilçesine geçti. Bazlamaç ve Kocaman Mahallelerindeki beton yol çalışmalarının yanı sıra ilçedeki dere tahkimatı yapılan bir bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha sonra Çarşamba ilçesine geçerek, 214 araç kapasiteli 6 katlı Doğu Yaka Otopark inşaatı ile İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında yapılan çalışmaları takip etti. Daha önce ifade ettiği gibi 2021 yılının proje yılı olduğunu tekrarlayan ve tüm yatırımların tek tek hayata geçirilmek üzere start aldığını söyleyen Başkan Mustafa Demir, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde verdikleri vaatler arasında olan her projenin gerçekleşiyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
AK Parti belediyelerinin hizmet odaklı çalıştığını dile getiren Başkan Demir şunları söyledi:
“Önceliğimiz vatandaş ve hizmettir. Pandemi sürecine rağmen hizmetlerimizi aksatmadan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın önceliği olan her konuda elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Samsun’u vizyoner projelerimizle yarınlara taşıyacağız. Seçim sloganımızda olduğu gibi gönül belediyeciliği şiarını yatırımlarımızı sürdürüyor ve vatandaşlarımızla iç içe bir yönetim anlayışını ilk günden itibaren devam ettiriyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Terme ve Çarşamba’da da proje ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çarşamba’daki otopark ilçemize değer katacak. Bu projelerimizi en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Daha yaşanılabilir bir Samsun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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