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  4. Başkan Demirci: "Glütensiz mutfak projesi onaylandı"

Başkan Demirci: "Glütensiz mutfak projesi onaylandı"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ’Glütensiz mutfak’ projesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylandığını ifade etti."Glütensiz mutfak" Projesi ile ilgili bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Meryem Akbaş, Hilal Kılmanoglu, Barış Burak Albayrak hocalarımızın büyük emek vererek hazırladığı, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz, sekreterimiz ve tüm hocalarımızın desteği ile, belediyemizin ve üniversitemizin proje ortağı olduğu 1.6 milyon hibe değerindeki ’Glütensiz mutfak’ projesi Sanayi ve Teknoloji bakanlığımızca onaylandı.

Başkan Demirci: "Glütensiz mutfak projesi onaylandı"

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ’Glütensiz mutfak’ projesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylandığını ifade etti.
"Glütensiz mutfak" Projesi ile ilgili bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Meryem Akbaş, Hilal Kılmanoglu, Barış Burak Albayrak hocalarımızın büyük emek vererek hazırladığı, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz, sekreterimiz ve tüm hocalarımızın desteği ile, belediyemizin ve üniversitemizin proje ortağı olduğu 1.6 milyon hibe değerindeki ’Glütensiz mutfak’ projesi Sanayi ve Teknoloji bakanlığımızca onaylandı. Projenin onaylanmasının büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirilecek olan ’Glütensiz mutfak’ projesi ile ilçemiz ve ülkemiz için büyük yarar sağlayacağına inandığımız proje için hocalarımıza ve Zafer Kalkınma Ajansı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz " dedi.

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