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Başkan Demir’den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

ARDAHAN HABERLERİ  | 18.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkan Demir, mesajında; “Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilerek her yıl 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Başkan Demir’den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir, mesajında; “Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilerek her yıl 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu vesileyle her karesini kanlarıyla vatan yapılmış bu topraklarda geçmişten bugüne milletimizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ise minnet ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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