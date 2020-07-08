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Başkan Deniz Köken, Alibeyköy Bilgi Evi’ni ziyaret etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulu çalışmaları kapsamında eğitimlere devam eden Alibeyköy Bilgi Evi’ni ziyaret etti.Başkan Deniz Köken ziyareti sırasında ilmihal, rehberlik ve drama eğitimlerinin verildiği sınıfları gezdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulu çalışmaları kapsamında eğitimlere devam eden Alibeyköy Bilgi Evi’ni ziyaret etti.
Başkan Deniz Köken ziyareti sırasında ilmihal, rehberlik ve drama eğitimlerinin verildiği sınıfları gezdi. Sınıflarda bir süre oturarak öğrencilerle birlikte ders dinleyen Başkan Deniz Köken, eğitmenlerden, verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı, öğrencilere de aldıkları eğitimlerle ilgili düşüncelerini sordu.

“Pırıl pırıl, iyi insan olacağız”
Ziyareti sırasında öğrencilerle birlikte fotoğraf da çektiren Başkan Deniz Köken burada öğrencilere başarılar dileyerek “Pırıl pırıl insanlar olmayı hedefleyin. Güzel insan olacağız, iyi insan olacağız, arkasından başarı gelecek inşaallah. Yardımlaşma, dayanışma çok önemli. Futbolda paslaşıyorsun, normal hayatta da paslaşıyorsun aslında. Futbolda pas vermeden gole ulaşamıyorsun, başarıya ulaşamıyorsun. Normal yaşamımızda da yardımlaşmamız futboldaki paslaşma gibi bizi başarıya götürecek” şeklinde nasihatlerde bulundu.

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