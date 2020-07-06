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Başkan Dere’den Patara’ya davet

ANTALYA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetim kurulu üyeleri, Kaş oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Patara Antik Kentini ziyaret etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetim kurulu üyeleri, Kaş oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Patara Antik Kentini ziyaret etti. Patara’daki eşsiz güzelliklerin korunması gerektiğini ifade eden Başkan Dere, “İnşallah buradaki tüm restorasyon çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak bir açık hava müzesine kavuşacağız. Tüm misafirlerimizi Patara’ya davet ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının “Patara Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetim kurulu üyeleri, Kaş oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Patara Muhtarı Arif Otlu ile birlikte Antalya’nın önemli kültür hazinelerinden, insanlık tarihinin ilk demokratik parlamento binasının yer aldığı Kaş’taki Patara Antik Kentine ziyaret gerçekleştirdi.
Adlıhan Dere ve beraberindeki heyet, Patara Antik Kenti Tiyatrosu, Likya Birliği Meclisi Binası, Osmanlı’nın ilk telsiz telgraf istasyonu ve Patara Plajı’nı gezerek gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.
Patara da inceleme yaptıklarını anlatan Dere, “Patara Antik Kenti Tiyatrosu, Likya Birliği Meclisi Binası, Patara Plajı’nı gezdik. Burada, medeniyetlerin beşiği, Anadolu’nun en özel kentlerinden ve Antalya’mızın önemli kültür hazinelerinden birisi olan Patara Antik Kentinde incelemelerde bulunduk. 6 bin yıllık bir tarihi olduğu düşünülen Patara Antik Kentinin turizmine kazandırılması hem Antalya’mız hem de bölge esnaf ve sanatkarlarımız açısından oldukça önemli. Patara Antik Kentinin tanıtılması, yerli ve yabancı misafirlerimizin burayı ziyaret etmesi kültür turizmini de arttıracak. Meclis, tiyatro alanı, telgraf telsiz istasyonu, deniz fenerini yerli ve yabancı misafirlerimiz mutlaka görmeli. Bu eşsiz güzellikleri hep birlikte korumalı ve kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız. İnşallah buradaki tüm restorasyon çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak bir açık hava müzesine kavuşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 2020 yılının Patara Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor, tüm misafirlerimizi Patara’ya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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