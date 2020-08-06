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Başkan Deveci: "Maskelerimizi mutlaka takmamız lazım”

SAMSUN HABERLERİ  | 06.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

Atakum Belediye Başkanı Av.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yeni normalleşme dönemi koşulları altında hizmet veren Atakent’deki semt pazarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Deveci, sohbet ettiği Atakumlulara maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra kentteki dayanışma kültürünü hatırlattı.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakent bölgesindeki semt pazarını ziyaret etti. Tezgahları tek tek dolaşan Başkan Deveci, esnafların taleplerini dinledi. Pandemi döneminin devam ettiğini, kalkan yasaklar nedeniyle rahat davranılmasının riski artırdığını hatırlatan Başkan Deveci; maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Atakent Semt Pazarı’nda karşılaştığı yurttaşlarla sohbet eden Başkan Cemil Deveci, Atakumluların taleplerini dinledi, aktarılan sorunların çözümü için belediyedeki ilgili birimlere talimat verdi. Maske kullanımının yaz aylarında açık havada çalışan pazar esnafını zorladığını ancak hayati öneme sahip olduğunu belirten Başkan Deveci, “Maske sadece bizi değil, evlerimizdeki büyüklerimizi, küçüklerimizi, komşumuzu, sokakta karşılaştığımız tüm insanları koruyor. Yasaklarla bir arada yaşamak istemiyorsak maskelerimizi mutlaka takmamız gerekiyor” dedi.
Atakum’daki semt pazarlarında hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü olan İmece Noktası’nı ziyaret eden Başkan Deveci, Atakumluların pandeminin en zor günlerinde örnek bir dayanışma sergilediğini hatırlattı. Başkan Deveci, “Korona virüs salgını ile mücadelenin başladığı ilk günlerde Samsunlu hayırseverlere yaptığım dayanışma çağrısı kısa sürede destek buldu. Bir kısmı belediye imkanlarıyla bir kısmı da hayırseverlerden gelenlerle evlerinde kalmak zorunda olan, işini aşını kaybetmiş durumdaki Atakumlu komşularımıza hep birlikte destek olduk. Yaklaşık 8 bin haneye gıda kolisi dağıttık. Bu dayanışmanın yeni normalleşme döneminde de sürmesi için semt pazarlarımızda İmece Noktası uygulamasını başlattık. Hemşehrilerimiz pazardan alışverişlerini yaparken aldıkları bir poşet fazla sebze ya da meyveyi bu noktalardaki askılara bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de bu ürünleri buradan alıp evlerine götürüyor. Böylece alan elin veren eli görmediği bir toplumsal dayanışma kültürünü kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Tüm komşularımıza İmece Noktası’na destek çağrımı burada bir kez daha tekrarlıyorum” diye konuştu.

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Uzun Eczanesi
Ilkadim
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Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
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