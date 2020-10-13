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Başkan Deveci’den LGS Samsun birincisine uzaktan eğitim desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 13.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Atakum Belediye Başkanı Av.

Başkan Deveci’den LGS Samsun birincisine uzaktan eğitim desteği

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, LGS 2020’de elde ettiği 496,061 puanla Samsun birincisi olan ve İstanbul Erkek Lisesi’ni kazanan Ahmet Yiğit Girgin’e dizüstü bilgisayar hediye etti.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Türkiye genelindeki sınavlarda elde ettikleri başarılar ile kenti gururlandıran öğrenciye eğitim desteği sağladı. Başkan Deveci, Atakum Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisiyken girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2020 sınavında 496,061 puan alarak Samsun birincisi olan Ahmet Yiğit Girgin’i babası Ramazan Girgin ile birlikte makamında konuk etti. Ahmet Yiğit’in, Atakum’un ve Samsun’un gururu olduğunu vurgulayan Başkan Deveci, “Yiğit kardeşimiz Atakum’daki Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nun öğrencisiydi. Üstün zekası ile eğitim yaşamındaki tüm basamakları başarılı şekilde tırmanıyor. 2020 LGS’de Atakum’a kazandırdığı Samsun birinciliği ile tüm hemşehrilerimizi gururlandırdı. Şu anda Türkiye’nin en iyi okullarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyor. Pandemi nedeniyle eğitimine uzaktan devam ediyor. Biz de bu süreçte Yiğit’in uzaktan eğitim sürecinde kullanabilmesi için ona bir dizüstü bilgisayar hediye ettik. Eminim ki Yiğit, gelecek yıllarda da eğitim yaşamındaki başarısı ile bizi gururlandırmaya devam edecek” dedi.

En büyük hayali uzay mühendisliği
Uzaktan eğitim sürecinde sağladığı destekten dolayı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye teşekkür eden Ahmet Yiğit Girgin ise şunları söyledi:
“Sınava kursa ya da dershaneye gitmeden kendi başıma hazırlandım. Sınav soruları arasında sadece iki yanlışım vardı. Kuantum fiziğine ilgi duyuyorum. Şu anda uzaktan eğitimle İstanbul Erkek Lisesi’ne devam ediyorum. Liseyi tamamladıktan sonra en büyük hayalim uzay mühendisliği okumak. Cemil başkanımıza desteği ve hediyesi için çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Deveci’den LGS Samsun birincisine uzaktan eğitim desteği

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