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Başkan Deveciler, pazarcı esnafı ile kahvaltıda buluştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Körfez bölgesinin en büyük ve geniş kapsamlı pazaryeri olma özelliğine sahip Burhaniye Pazartesi pazarında pazarcı esnafıyla buluştu.
Pazarcıların isteklerini ve taleplerini dinleyen Deveciler, pazarcılarla kahvaltı yaptı. Körfez bölgesinin en büyük giyim ve gıda pazarı olan ve sadece sebze meyve pazarında 400’ün üzerinde tezgah açılan Burhaniye Pazartesi pazarı esnafı, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i ağırladı. Düzenlenen kahvaltıda pazarcı esnafıyla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Deveciler, Burhaniye Sebze ve Meyveciler Derneği Başkanı Yaşar Aydemir’le görüşmeler yaptı. Deveciler daha sonra tüm pazarı gezerek pazarcılara hayırlı işler diledi. Pazarcıların isteklerini her koşulda yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Pazarcı kardeşlerimizin kar, yağmur, çamur demeden özveriyle çalıştıklarına şahit oluyoruz. Gerek lezzet, gerek tazelik konusunda, bu emekler bizlerin sofralarına en güzel şekilde yansıyor. En iyi şartlarda satışlarını yapabilmeleri için onların her zaman yanındayız. Pazaryerimizde ki eksik ve sorunları tespit ettik. Çalışmalara hemen başlayıp sorunların çözümü sağlayacağız” dedi. Pazarcı tezgahlarını tek tek ziyaret eden Başkan Deveciler, pazaryerinin içinde yeni revize edilecek alanlarda da incelemeler yaptı. Ziyarete, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

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