Başkan Dinçer: “Aksarayımız büyüyen, gelişen bir şehir”

Aksaray Belediyesi Kırım-Tatar Türklerinin kültürlerini yaşayıp, tanıtabilmeleri adına yapımına başlanılan Mahalle Konağının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Aksaray’ın merkeze bağlı Hamidiye Alaca Mahallesinde yaşayan Kırım-Tatar Türklerinin yıllardan beri kültürlerini yaşayıp tanıtacağı bir yer ihtiyacını değerlendiren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer düğmeye bastı. Kısa bir süre önce çalışmalarına başlanan Mahalle Konağının temeli atıldı. Dualar eşliğinde butonun başına Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Kırım-Tatar Türkleri geçti. Hayırlı olsun dileklerinin ardından protokol üyeleri ve Başkan Dinçer ilk beton attırma işleminin gerçekleştiği kumandaya bastı. Bin metrekare alan üzerine kurulacak olan mahalle konağının Kırım-Tatar Türklerinin yıllarca bekledikleri kendini tanıtma fırsatını yakalamak için cazibe merkezi olması bekleniyor. İçerisinde düğün salonu, mescit, kütüphane, kurs sınıfları ve eğitim merkezlerinin yer alacağı mahalle konağının çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.

Burada bir açıklama yapan Başkan Dinçer, “Aksarayımızda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Mahalle Konağı, Mahalle Sosyal Tesis Temel Atma törenini gerçekleştirdik. Aksaray’ımız büyüyen gelişen bir şehir, yaklaşık çeyrek milyon nüfusa sahip bir il, her geçen gün de göç alıyor. Nüfus artışına bağlı olarak, sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişmesi önem arz ediyor. Bu bağlamda bizde mahallemizin, Kırım-Tatarlı hemşerilerimizin yerleşik bulunmuş olduğu Hamidiye-Alaca Mahallemizde onların kültürlerini tanıtabilecekleri, düğün dernek faaliyetlerini yapabilecekleri, zaman geçirecekleri yine diğer türlü aktivitelerini yerine getirebilecekleri Mahalle Konağı tasarımını gerçekleştirdik. Bugün de Temel Atma Törenini gerçekleştirdik. Hamdolsun bin metrekare kapalı alana sahip içerisinde, Düğün Salonu, Mescit, Muhtar Odaları, diğer amaçlı kullanılabilecek salonlar ve yine kültürlerini tanıtabilecekleri, yemeklerini, el işlerini tanıtabilecekleri çok amaçlı salona ait olan bu Mahalle Konağı’nın temel atmasını gerçekleştirdik. Mahallelilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu şekilde Aksaray’ımıza artık Mahalle Konağı, Mahalle Sosyal Tesislerinin önü açılmış oldu. Bundan sonra ihtiyaç duyduğumuz mahallelerde bu tarz hizmetlerimizi yaygınlaştırarak, sosyal belediyeciliği yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

Kırım Türkü Sena Kara ise, “Öncelikle bu kitap konağı için bütün vekillerime, Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kitap konağı hem biz gençlerin eğitimlerini sağlayabileceği çok güzel bir yer olacak. Hem de Kırım geleneğini yaşatacak bir yer olacak. İnşallah devamı gelir. Tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

