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Başkan Dinçer muhtarlarla bir araya geldi

AKSARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Aksaray Merkez Mahalle Muhtarları ve Köy Muhtarları Derneği Başkanını ağırladı.Aksaray Belediye meclis salonunda 48 mahalle muhtarı ile görüşerek mahalle muhtarlarının gününü kutladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Aksaray Merkez Mahalle Muhtarları ve Köy Muhtarları Derneği Başkanını ağırladı.
Aksaray Belediye meclis salonunda 48 mahalle muhtarı ile görüşerek mahalle muhtarlarının gününü kutladı. Muhtarlardan mahalleleri ile istek ve talepleri dinleyen Başkan Dinçer, muhtarların önerilerini tek tek not etti. Başkan Dinçer, yerel idarenin en büyük yardımcılarının muhtarlar olduğunu söyledi. Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Koçak ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Fikret Dağ’ın muhtarlar adına çiçek takdiminin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Muhtarlık yerel yönetimlerin vazgeçilmez yapı taşı, muhtar ise bölge halkının, haklarını korumak üzere inandığı ve seçerek görevlendirdiği güvenilir kişidir. Muhtarlarımız, temsilcileri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte, en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte, hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Bizlerde çalışmalarımızı yaparken her zaman muhtarlarımızın talep ve önerilerini alıyoruz” dedi.

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