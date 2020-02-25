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Başkan Dölekli, Ak Parti İl Başkanı Öz’e "Bir Pasin Kitabı"nı hediye etti

ERZURUM HABERLERİ  | 25.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet emin Öz’ü ziyaret edip, Bir Pasin Kitabı’nı hediye etti.Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ü ziyaret ederek, Prof.

Başkan Dölekli, Ak Parti İl Başkanı Öz’e "Bir Pasin Kitabı"nı hediye etti

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet emin Öz’ü ziyaret edip, Bir Pasin Kitabı’nı hediye etti.
Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ü ziyaret ederek, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu tarafından yazılan ve Pasinler Belediyesi tarafından bastırılan Bir Pasin Kitabı’nı hediye etti.
Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, "Kültürel ve ilmi faaliyetler denilince akla gelen ilk isimlerden olan, özellikle tarih konusundaki çalışmalarıyla Erzurum’un en kıymetli ilim insanları arasında yer alan, AK davanın dadaş gönüllerde yeşermesi için gece gündüz çalışan AK Parti İl Başkanımız Mehmet Emin Öz beyefendiye beğenerek okuyacaklarını düşündüğümüz Bir Pasin Kitabı’mızı hediye ettik" dedi.
Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’nin takdim ettiği Bir Pasin Kitabını severek okuyacağını, kendisinin de Pasinler’de okuması dolayısıyla Pasinlerli saydığını, Pasinler’e ayrı bir muhabbet duyduğunu dile getirdi.

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