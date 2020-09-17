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Başkan Dr. Palancıoğlu Kayserili sporcu Turgay Bayram’ı tebrik etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Dr. Palancıoğlu Kayserili sporcu Turgay Bayram’ı tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan Kayserili sporcu Atlet Turgay Bayram için yayınlamış olduğu mesajda şu açıklamalarda bulundu.
“Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Avrupa U23 Atletizm şampiyonası finallerinde 3000 m su engelli de ülkemizi temsil eden Kayserili sporcumuz Turgay Bayram’ın başarısından son derece gurur duyduk, onurlandık. Kayseri bu başarıyı hak ediyor. Son yıllarda sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi Kayserimiz için bir övünç kaynağı. Bu durum sosyal kalkınmanın da bir devamı olduğunun en büyük göstergesidir"
Kayseri Belediyeleri olarak spor tesislerin yapılmasının, spor ve sporcuya önem verilmesi ve yatırım yapılmasının bu başarılarda büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsı ve hemşerileri adına Kayserili sporcu Turgay Bayram’ı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.

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